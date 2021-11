BEARINGPOINT SU KUMBRE DI FUNSHONAMENTU ATMINISTRASHONNAN FISKAL A REGRESÁ KU EKSITO

E evento a yama bon biní na atministrashonnan fiskal for di 10 pais rònt mundu.

E siman aki, BearingPoint Caribbean tabata anfitrion di su di tres konferensia anual titulá Tax Administration Performance Summit, yamando bon biní na 10 atministrashon fiskal for di Karibe i Pasífiko. E eksitoso kumbre a keda anfitrioná personalmente na ofisina di BearingPoint i tambe virtualmente pa partisipantenan den eksterior.

Delegadonan for di, entre otro, Dominica, Anguilla, Turks & Caicos, Fiji, Samoa i Papua New Guinea a asistí na e evento di tres dia. Den diferente reunion i diskushon, a trata un gran variedat di tópiko, for di tendensia i inovashonnan den atministrashon di entrada te implementashon di solushonnan den IT. Ko- anfitrion dje evento tabata C2D Services, partner di implementashon ku base na Canada, ku ta responsabel pa data cleansing & migrashon di data, training i coaching, change management i sosten di komunikashon pa atministrashonnan fiskal.

E partisipantenan a asistí na demostrashonnan di Multi Tax Solution (MTS) i Multi Data Exchange Solution (MDES). E demostrashonnan a ofresé ideanan balioso i komprondementu detayá di tur dos sistema desaroyá dor di BearingPoint, kua ta forma parti di e Public Services Suite. MTS ta yuda modernisá operashon di atministrashonnan fiskal, miéntras MDES ta fasilitá interkambio internashonal di informashon fiskal entre hurisdikshonnan.

A organisá un seshon spesial den kolaborashon ku Justin Zake, kabesante di IMF su Sekretariado TADAT, e organisashon ku ta enfoká riba evaluashon di funshonamentu di atministrashonnan fiskal rònt mundu. Esnan presente a haña un demostrashon di e TADAT dashboard module, un instrumento ku BearingPoint a desaroyá den estrecho kolaborashon ku Sekretariado TADAT. TADAT dashboard ta monitoriá funshonamentu di e atministrashon fiskal ku un bista den tempu real, hasiendo uzo di normanan ophetivo di TADAT.

Avinash Grootens, Direktor General di BearingPoint a bisa lo siguiente: “Nos tabata entusiasmá di por a yama bon biní na nos partisipantenan despues di planifikashon detayá i kouteloso. Aña pasá, nos mester a kanselá e evento pa motibu di COVID-19, pues e ta di gran balor di por a rekonektá ku e dies atministrashonnan fiskal i interkambiá eksperensia i e mihó praktikanan. Finalmente, nos meta ta pa amplia nos negoshi ku mas kliente di atministrashon fiskal den Karibe, Pasífiko i mundialmente. Aktualmente, nos ta premirá ku nos lo realisá e metanan akí, i amplia nos portfolio di kliente di 13 atministrashonnan fiskal aktualmente pa 25+ klientenan rònt mundu. Un evento asin’akí ta trese visibilidat tambe na oportunidatnan ku Kòrsou tin di ofresé relashoná ku IT komo un sektor di eksportashon.”

Relashoná ku esaki, e partisipantenan a bishitá Blue NAP Americas tambe, e sentro di data sertifiká na nivel-IV pa multiple hürdó. E grupo a keda anfitrioná pa CEO Danila Zabala i a keda imensamente impreshoná pa e fasilidat moderno ku ta ofresé servisio na klientenan na Amérika Nort, Sentral i Latino. BlueNAP ta un di e fasilidatnan di mas avansá di su sorto den region.

Na aña 2018, BearingPoint tabata anfitrion di su promé Kumbre Funshonamentu di Atministrashon Fiskal na St. Kitts. Na aña 2019 a tene e dos edishon na Kòrsou.

TOKANTE BEARINGPOINT

BearingPoint Caribbean ta un kompania di IT ku ta spesialisá den digitalisashon di gobièrnunan riba tereno Fiskal, di Seguridat Sosial, i di Pèrmit & lisensia. Pa mas ku 35 aña kaba, BearingPoint su mishon ta pa yuda paisnan chikí alkansá na ful potensial. Nos ta hasi uzo di nos ekspertisio i konosementu pa transformá Small Island Developing States (SIDS) i paisnan den desaroyo i forma aliansa ku nan pa move bai dilanti. Nos tim di mas ku 100 profeshonal sumamente kalifiká ta brinda servisio na nos klientenan via nos sentro di solushon internashonal.

Pa mas informashon tokante BearingPoint, fabor bishitá nos website.





SUCCESVOLLE TERUGKEER TAX ADMINISTRATION PERFORMANCE SUMMIT BEARINGPOINT



Evenement verwelkomt belastingdiensten uit 10 landen wereldwijd.

Deze week organiseerde BearingPoint Caribbean haar derde jaarlijkse Tax Administration Performance Summit, waar 10 belastingdiensten uit het Caribisch gebied en de Pacific werden verwelkomd. De succesvolle conferentie werd zowel fysiek op het kantoor van BearingPoint bijgewoond, als virtueel door deelnemers op afstand.

Afgevaardigden uit onder andere Dominica, Anguilla, Turks & Caicos, Fiji, Samoa en Papoea-Nieuw- Guinea woonden het driedaagse evenement bij. Tijdens de vergaderingen en discussies kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde, variërend van trends en innovatie in de belastingdienstsector tot aan het acceptatietraject van IT-oplossingen. Het evenement werd mede georganiseerd door C2D Services, de in Canada gevestigde implementatiepartner van BearingPoint Caribbean die verantwoordelijk is voor de data cleansing en migratie van data, training en coaching, change management en communicatieondersteuning voor belastingdiensten.

De deelnemers woonden demonstraties bij van de Multi Tax Solution (MTS) en de Multi Data Exchange Solution (MDES). De demo’s leverden waardevolle inzichten en een gedetailleerd begrip op van de twee solutions, die beiden door BearingPoint zijn ontwikkeld en deel uitmaken van de Public Services Suite. De MTS helpt bij het moderniseren van de belastingdiensten, terwijl de MDES de internationale uitwisseling van belastinginformatie tussen landen mogelijk maakt.

Een speciale sessie werd georganiseerd in samenwerking met Justin Zake, hoofd van het TADAT- Secretariaat van het IMF, de organisatie die zich wereldwijd richt op de prestatiebeoordeling van belastingdiensten. De aanwezigen kregen een demo te zien van de TADAT-dashboardmodule, een tool die door BearingPoint is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het TADAT-Secretariaat. Het TADAT- dashboard monitort de prestaties van belastingdiensten met een realtime overzicht dat gebaseerd is op de standaardisering en framework van TADAT.

Avinash Grootens, Managing Director van BearingPoint: “We waren zeer verheugd om al onze deelnemers te verwelkomen na een gedetailleerde en zorgvuldige planning. We moesten het evenement vorig jaar uitstellen vanwege COVID-19, dus het is van grote waarde om weer contact te kunnen maken met deze 10 belastingdiensten om ervaringen en best practices uit te wisselen. Uiteindelijk is ons doel om onze organisatie te laten groeien met meer belastingdiensten uit het Caribisch gebied, de Pacific en wereldwijd. Op dit moment zijn we goed op weg om deze doelen te behalen, het klantenportfolio uit te breiden van onze huidige 13 belastingdienst klanten naar 25+ klanten wereldwijd. Zo’n evenement draagt ook bij aan de zichtbaarheid van de kansen die Curaçao te bieden heeft met betrekking tot IT als exportsector.”

In dat kader bezochten de deelnemers ook Blue NAP Americas, het multi-tenant Tier-IV gecertificeerde datacenter. De deelnemers werden ontvangen door CEO Danilo Zabala en waren zeer onder de indruk van de ultramoderne faciliteit die klanten bediend in Noord-, Centraal- en Latijns-Amerika. BlueNAP is een van de meest geavanceerde faciliteiten in zijn soort in de regio.

BearingPoint organiseerde haar allereerste Tax Administration Performance Summit in 2018 in St. Kitts. In 2019 vond de tweede editie plaats op Curaçao.

OVER BEARINGPOINT:

BearingPoint Caribbean is een software ontwikkelingsbedrijf dat gespecialiseerd is in de digitalisering van overheden op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en vergunningen & licenties. Al meer dan 35 jaar is het de missie van BearingPoint om kleinschalige landen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. We gebruiken onze expertise en kennis om Small Island Developing States (SIDS) en ontwikkelingslanden te transformeren en om met hen samen te werken richting de toekomst. Ons team van 100+ hoogopgeleide professionals levert diensten aan klanten via ons international solution center. Voor meer informatie over BearingPoint, bezoek onze website.