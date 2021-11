Despues di mas di 30 aña: TRAHANDO DURO Y HUNTO CU E CENTRONAN DI CUIDO DI MUCHA PA IMPLEMENTACION DI LEY DI CENTRO DI CUIDO DI MUCHA

Si nos wak e historia di e Ley di Centro di Cuido di Mucha, nospor bisa cu ta for di 1998, e prome concepto a pasa Parlamentounanimamente y na juni 2017, esaki a bolbe sosode. Pero ehecucion di e ley mes, ainda no ta posibel, debi na algunaspecto organisatorio, cu ta sumamente importante y complehop’e ley drenta na vigor. Den e Tratado di Derecho di Mucha, articulo 18 Bon Educacion ta indica: E mayornan mester ta responsabel pa duna nan yiu un bon educacion. Si dado casonan mester di yudansa den esaki, e mayornan mester por hayayudansa di nan Gobierno, cu tin hende den servicio cu sa mas riba e topico aki. Nan por duna sugerencia riba con ta e mihomanera pa cuida un yiu of con por educa e yiu miho. Gobiernotambe mester percura cu tin e centronan di cuido pre-escolar disponibel pa e mayornan cu ta traha.

CANTIDAD A BAHA

Den comparacion cu Censo 2010, na 2020 a observa un bahadaden e porcentahe di mucha entre 0 pa 3 aña, cu tabata bishita un centro di cuido (crèche) of speelschool. Mientras cu na aña2010, 45.4% di e muchanan te cu 3 aña tabata bayendo un centrodi cuido (crèche) of speelschool, na 2020, e porcentahe akitabata 35.9%. Awendia tin hopi dato y investigacion haci tocantekico ta e nucleo y importancia di un Centro di Cuido di Mucha y dicon e ta asina importante pa nos muchanan, specialmenteesunnan di 3 aña bishita regularmente un Centro di Cuido di Mucha, prome cu nan inicia nan carera escolar na scolpreparatorio.

PAKICO CENTRO DI CUIDO DI MUCHA?

Un centro di cuido di mucha ta brinda hopi beneficio tanto p’emucha como e mayornan. E centro di cuido ta percura pa enrikecemento; un centro di cuido riba nivel ta un enrikecemento enorme pa e muchanan. Na e centro di cuido di mucha e muchanan ta gana otro experiencia cu na cas. Nan ta siña anda cu otro mucha, siña comparti y hunga y descubri nan rol dentro di e grupo. Esaki ta tremendo pa nan desaroyo social. Tambe riba e areanan motorico, creativo y cognitivo e muchananta desaroya nan habilidad- y talentonan a traves di wega. Sin lubida cu e mucha ta haya oportunidad di desaroya su mes den forma independiente. Dentro di un ambiente sigur y confiabel e muchanan ta crea confiansa propio y ta durf di explora.

Fiabilidad tambe ta di sumo importancia; cu un centro riba nivelcomo mayor semper bo ta sigura di e cuido diario. Diariamente e trahadornan pedagogico ta traha entusiasma y cariñosamente cu bo yiu. Nan ta yudando abo como mayor, lanta y educa bo yiusegun e norma- y balornan cu abo tambe tin. Y sigur ta aporta naun bon preparacion pa nan comienso di scol preparatorio. Un mayor mester sinti e confiansa y siguransa cu su yiu ta keda den bon man, unda nan lo duna atencion adecuado y di nivel na cadamucha.

CUIDO DI FAMIA PORNADA VS CUIDO CU PAGO

Un di e retonan cu e centronan di cuido di mucha ta encontra ta e suma mensual cu e mayornan mester paga. Varios centro aindica cu no tin un sanccion ni consecuencia legal p’e mayornancu ta dicidi pa no cumpli cu nan pago. Esaki ta trece un presionenorme riba e aspecto financiero di e centronan, mirando cu nan si tin cu sigui cumpli cu nan gastonan mensual. Den variosocasion e centronan a indica cu nan ta purba di coopera mas cu ta posibel y keda duna servicio sea na un prijs mas barata of sin pago. Famia semper ta keda un bon opcion, pero no por kita afo, cu hasta pa e famia (wela, welo, tanta, prima, etc) ta un responsabilidad enorme y e educacion ta di sumo importancia. P’esey ta bon pa haci palabracion concreto tocante e lantamentoy educacion cu abo como mayor ta desea pa e famia cu ta yudabo den esaki cumpli cu ne, ya cu ta trata di guia den e mucha sudesaroyo den e añanan di mas crucial di su bida. Con bon intencion e famia por tin, cuido di mucha tin un otro meta, oracu e trahadornan pedagogico educa ta ehecuta un bon plan pedagogico structural, unda ta stimula bo yiu den su desaroyooptimal.

CENTRO DI CUIDO TA LEUK PA TUR!

E muchanan ta disfruta tur dia di e actividadnan desafiante, paden y pafo, nan su y/of cu nan compañeronan di centro. Masha lihe e muchanan ta considera e centro di cuido como nan di dos cas. Si e centro di cuido di mucha ta uno sumamenteactive, e muchanan ta ansioso pa celebra e dianan festivo of hacie proyectonan peculiar, pa nan descubri nan potencial. Definitivamente e centro di cuido di mucha ta un fiesta, unda e muchanan ta desaroya den forma di wega y ta haya oportunidaddi crece y descubri nan mes y tur loke ta den nan interes.