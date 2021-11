Limitacion di tereno y temperatura extremo no mester ta un barera pa seguridad di alimentacion na Aruba

Posted in





Recientemente Minister di Naturalesa, Sr. Ursell Arends a ricibi un presentacion door di Santa Rosa y Sr. Delano Ponit, representante di Hydroponic Technologies Suriname, y a delinea con educacion y cooperacion entre agricultornan y gobierno, por crea un ambiente nacional cu ta promove agricultura chikito y mediano.

Alabes por stimula esaki via organisacion di un cooperativa caminda por stimula cooperacion y benta di e productonan.

Sistemanan hydroponico, of agricultura moderno manera algun ta referi na dje, ta E manera cu paisnan seco por desaroya nan mes pa por provee seguridad di alimentacion, especialmente den un era caminda clima cu ta cambiando y ta premira disturbio nan cual lo limita obtenibelidad di varios productonan rond mundo.

E idea ta pa organisa den futuro un cooperativa cu ta enfokariba cooperacion, distribuicion y benta di producto, inovacion den tecnologia, asina ta stimula mercadeo y benta cu lo haci e tipo di inversionnan di escala chikito y mediano financieramente mas factibel. E agricultor por enfoka riba su produccion, y e cooperativa ta enfoca riba mercadeo, distribuicion y benta di productonan.

Por premira cu control di calidad di producto, via un “Voedsel en Waren Autoriteit” lo ta primordial tambe den realisacion die plan aki, pa asina garantisa e calidad di e producto cu consumidornan ta cumpra. Lo determina ki puntonan di control lo wordo introduci via ley, manera ki kimiconan mag wordo utilisa, y cua no. “Asina mester por garantisa un producto di confiansa na consumidornan”, Minister Arends ta señala.

“Di Hobby Pa Experto”, un proyecto cu lo enfoca riba train agricultornan den metodonan moderno, lo wordo duna na trahadornan di Santa Rosa prome, kende na nan turno den futuro lo mester train y yuda agricultornan local realisa proyectonan di agricultura moderno.

Pronto e workshop aki lo wordo haci pa tur esnan interesa. Participantenan lo ricibi varios informacion valioso di con pa set-up y mantene nan sistema, y plania plantacion di diferente mata. Na final cada participante lo ricibi un certificado di Hydroponic Technologies. Minister Arends ta spera di por conta riba cada participante pa yuda contribui na Aruba su seguridad di alimentacion. Ministerio di Naturalesa tin como meta pa aumenta e seguridad di alimentacion na 10% di necesidad nacional dentro di e proximo 4 añanan. Teniendo cuenta cu SDG #11: Sustainable cities and comunities, y SDG #12: Responsible Consumption and Production, Minister Ursell Arends ta contento di por sostene Santa Rosa pa “kick-start” e proyecto valioso aki.