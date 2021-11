Articulo 1 ARUBA TIN SU CODIGO DI PROTECCION CU TA NA VIGOR DESDE 1 DI APRIL 2021 9 di e Tratado di Derecho di Mucha:

Abuso di mucha ta un topico y problema tristo y devastador, cu ta bin mas dilanti cu nos ta pensa y na Aruba esaki sigur no ta un excepcion. Pa un mucha e consecuencianan di abuso di muchapor ta enorme y e lo mester biba cu ne pa resto di su bida. P’esey ta importante pa reconoce e señalnan di (sospecho di) abuso di mucha na tempo, tuma accion y duna proteccion na nosmuchanan, segun coordinador nacional di implementacion di Codigo di Proteccion, sra. Sue-Ann Ras.

ARTICULO 19 DERECHO DI MUCHA

For di aña 2001 Aruba a firma e Tratado Internacional di Derecho di Mucha, unda cu tin 42 Articulo cu e 194 paisnanmester ehecuta. Pues mas di 20 aña pasa Aruba a firma y mestera percura pa cuminsa na implementa e Derechonan aki. Codigo di Proteccion ta netamente enfoca riba Articulo 19 den e TratadoInternacional di Derecho di Mucha, cu ta bisa: Proteccioncontra abuso di mucha. Unda ta prohibi pa abusa y maltrataun mucha (0-18 aña). E mayornan y otro persona cu ta cuidamucha, mester tin suficiente atencion pa e muchanan. Ta prohibit pa neglisha mucha. Gobierno mester dunainformacion, cu abuso di mucha ta prohibi y na momento cu abusa di un mucha, e mucha aki mester haya yudansa mesora.

CODIGO DI PROTECCION

Despues di un periodo y lucha basta intensivo, Sociaal Crisis Plan a logra cu e Ley di Codigo di Proteccion den e cuatersectornan: Social, Enseñansa, Husticia y Salubridad Publico, cu a drenta na vigor desde 1 di april 2021. E ley aki ta pone cu tur profesional den e 4 sectornan tin e derecho di notifica ora tin (sospecho di) abuso di mucha.

Den nos Buki 1 di Codigo Civil, articulo 243, ta indica e.o.: Kico ta compronde bou di abuso di mucha; Mester asigna un institucion cu lo fungi como e Advies-, en Melpunt pa abuso di mucha (Bureau Sostenemi); Ta proporciona un base di delegacion (delegatiegrondslag) pa e elaboracion di e normanantocante Codigo di Proteccion; Esaki ta nifica principalmente cu cada biaha mas grupo di profesional, cu ta traha cu mucha, tin e derecho legal di sigui e pasonan di Codigo di Proteccion, den caso di preocupacion y señal di abuso di mucha.

Codigo di Proteccion ta e base fundamental di ful e sistema di proteccion di nos mucha- y hobennan, unda cu tur profesional cu ta traha directo y/of indirecto cu mucha, hoben y nan famia tin un derecho di raporta (sospecho) di abuso di menor na Bureau Sostenemi.

Codigo di Proteccion ta structura e proceso di maneha (sosechodi) abuso di mucha den 5 paso cu ta indica den e DecretoNacional (LBham). E meta di Codigo di Proteccion ta pa: creaun ambiente pa un bida di siguridad y proteccion, traha desde un cuadro comparti y finalmente tin uniformidad den e proceso di trabou y protocol. Si kier mas informacion tocante e 5 pasonan, por bishita e website: www.codigodiproteccion.com

RESPONSABILIDAD HUNTO

Segun sra. Ras, e ta convenci cu no tin duda cu mayoria di noscomo profesional y ciudadano kier pa abuso di mucha no sosodemas, pero tambe tin hopi hende cu ta prefera di no mete den bidadi otro of haci algo, ora cu tin sospecho di abuso di mucha. E muchanan ta den un posicion dependiente y nan mes no por stop e abuso. Y no mester lubida cu abuso di mucha ta categorisa den 7 tipo di abuso y no solamente abuso sexual. P’esey ora bo tin e sentimento cu algo no ta bay bon, haci algo. Purba di combersaof yama Bureau Sostenemi. Ta hunto so nos lo por stop cu tur tipo di abuso di mucha y realmente nifica algo pa nos muchanan, sra. Ras a finalisa bisando.