Brindando proteccion uniforma y structura den veld di enseñansa: 12 Directiva di Scol na Aruba lo traha cu Codigo di Proteccion

Den luna di november nos ta celebra y para un rato keto riba e dia di Internacional di Derecho di Mucha y Hoben na nos isladi Aruba. Sector di Enseñansa sigur ta uno sumamenteimportante pa enfoca riba netamente Articulo 19 den e TratadoInternacional di Derechonan di Mucha, cu ta enfoca riba nosCodigo di Proteccion, cu ta representa un bida di tranquilidady siguridad.

Kico esaki berdaderamente ta significa? Den e cuadro aki liderdi Sector di Enseñansa pa Codigo di Proteccion, sra. Jullie-Ann Thodé, ta desea di comparti su logro- y retonan relacionacu e trabou cu e ta bin ta eherciendo. Esaki ta encera brinda e conocemento necesario, pero tambe aporta na un plan di implementacion y maneho duradero relaciona cu ley di Codigo di Proteccion, Articulo 243 den BW1.

Tin 12 directiva di scol na Aruba, cu ya ricibi e informacionriba e contenido di Codigo di Proteccion. Tin dos directiva di scol cu ya tin un concepto di Protocol di Codigo di Proteccion, caminda ta delinea concretamente, con e scol(nan) ta bay atende y cana e proceso di e 5 pasonan menciona den e Decreto Nacional aki. Tambe a logra un concepto di Protocoldi Codigo di Proteccion na un di e aliadonan di masimportante den sistema di scol, cu ta Bureau Leerplicht. Nos a bin ta constata cu aunke e ley aki, tabata tin otro expectiva, ta logra convence e veld di con importante ta pa tin un aporteresponsabel den siguridad di nos mucha- y hobennan di Aruba. Pa ley cuido y proteccion di nos mucha- y hobennanden su totalidad ta responsibilidad primordial di e mayornanof esnan responsabel. Pero no ta tur ora esaki ta e caso manerata desea of mester ta. Ta p’esey nos ta boga pa yuda duna y sostene nos profesionalnan, cu ta traha directo of indirecto cu mucha y hoben, ekipando nan cu conocimento y e habilidadnan pa por ta un ayudo y protector den un situaciondi posibel peliger.

Pa cu e sector di enseñansa e trayecto aki, no ta cana lihe, perosi tin su logronan bunita, conreto y duradero. Por ehempel,parti di un team di maestronan di scol Protestant, a logra ricibie presentacion y esaki a bay sumamente positivo. Tambedurante ‘onderwijsdag online’, di e scolnan Catolico a logra haya un acohida di por lo menos 100 of mas maestro, cu a ricibi e informacion di Codigo di Proteccion, unda ecomentarionan di e maestronan tabata uno positivo.

Un di retonan di mas grandi cu ta biba den e proceso di enseñansa ta tempo. Tempo ta un factor masha balioso pa tenena cuenta, pero mas bunita pa experencia como lider di proyecto, ta pa mira sigur un actitud positive y comprometiriba e contenido di ley aki. Por ultimo como lider di sector di Enseñansa, Jullie-Ann Thodé ta desea di extende un palabra di pabien na cada un di nos mucha- y hobennan di Aruba ribanan dia di Derecho di Mucha.