BIJ1: regering moet streven naar 100% acceptatie van LHBTIQA+-scholieren

BIJ1 wil dat de regering streeft naar 100% acceptatie van LHBTIQA+ kinderen en jongeren in het onderwijs. Uit de plannen van de regering voor het onderwijs valt op te maken dat de regering streeft naar ‘90% acceptatie’. De Tweede Kamerfractie van BIJ1 heeft een motie ingediend om dit aan te laten passen naar 100%.

Het is Trans Awareness Week en zaterdag 20 november Trans Day of Remembrance, een gedenkdag waarbij er wordt stilgestaan bij de honderden mensen die zijn vermoord als gevolg van transhaat. Nog steeds is bijna de helft van openlijke transgender scholieren slachtoffer van verbaal geweld, LHBTIQA+ scholieren worden tot vier keer vaker gepest, en ‘homo’ is nog altijd het meest gebruikte scheldwoord op school. Ook de kans op mentale gezondheidsproblemen ligt hoger, en komt zelfmoord 4,5 keer vaker voor onder LHBTIQA+ jongeren. Met negatieve reacties op school als belangrijkste voorspeller. BIJ1 geeft aan dus ook verbaasd en triest te zijn dat de regering streeft naar ‘maar 90% acceptatie’.

“Kansengelijkheid betekent ook kunnen zijn wie je bent, overal en altijd. Is het niet de verantwoordelijkheid van de overheid om, ongeacht de morele, religieuze, of ethische opvattingen tegen genderdiversiteit in de samenleving, te streven naar een 100% acceptatiegraad van zowel de schoolgaande jeugd als het onderwijspersoneel?”

– Sylvana Simons, fractievoorzitter BIJ1.

Eerder dit jaar was er veel ophef om een school die een leerling uit de kast had gedwongen en in de lesstof het over het ‘genezen’ van homoseksualiteit had. En eind vorig jaar zei demissionair minister Slob (Onderwijs) dat scholen een verklaring van ouders mochten vragen waarin zij afstand nemen van homoseksualiteit, om later hiervan terug te krabbelen. De partij vindt dan ook de huidige doelen onacceptabel en niet thuishoren in een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Over de motie wordt volgende week gestemd.