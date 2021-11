BISHITA DI CORTESIA REPRESENTANTENAN DI ‘SAMENWERKENDE FONDSEN CARIBEN’ / BELEEFDHEIDSBEZOEK VERTEGENWOORDIGERS SAMENWERKENDE FONDSEN CARIBEN

Riba diahuebs 18 di november 2021, Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, a ricibi un

delegacion di Samenwerkende Fondsen Cariben pa un bishita di cortesia na Cas Ceremonial di Gobernador.

Samenwerkende Fondsen Cariben ta forma pa Stichting Kinderpostzegels Nederland, Oranje Fonds,

Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo y e fundacion Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor.

Samenwerkende Fondsen a wordo funda pa sostene iniciativanan social riba e islanan den e parti Caribense

di Reino Hulandes. Asina e fondonan kier engrandece participacion social, trece personanan den contacto cu

otro y yuda nan pa dilanti.

For di Hulanda e siguiente miembronan di delegacion tabata di bishita cerca Gobernador: señora Lonneke

Regter (director Fonds Sluyterman van Loo), señora Kristel Ashra (hefe conseho di proyecto Oranje Fonds) y

señora Henriëtte Hulsebosch (director Kansfonds). Di Aruba, señor Daniël Tecklenborg (director CEDE) tambe

tabata presente durante di e bishita.

Por lesa mas tocante Samenwerkende Fondsen Cariben ariba www.samenwerkendefondsencariben.org.







BELEEFDHEIDSBEZOEK VERTEGENWOORDIGERS SAMENWERKENDE FONDSEN CARIBEN



Op donderdag 18 november 2021 heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, een

delegatie van de Samenwerkende Fondsen Cariben ontvangen voor een beleefdheidsbezoek op Cas

Ceremonial di Gobernador.

De Samenwerkende Fondsen Cariben worden gevormd door de Stichting Kinderpostzegels Nederland, het

Oranje Fonds, het Kansfonds, het Fonds Sluyterman van Loo en de stichting Roomsch Catholijk Oude Armen

Kantoor. De Samenwerkende Fondsen zijn opgericht om sociale initiatieven op de eilanden in het Caribische

deel van het Koninkrijk te ondersteunen. Zo willen de fondsen de sociale betrokkenheid vergroten, mensen

met elkaar in contact brengen en ze vooruit helpen.

Vanuit Nederland waren de volgende delegatieleden te gast bij de Gouverneur: mevrouw Lonneke Regter

(directeur Fonds Sluyterman van Loo), mevrouw Kristel Ashra (hoofd projectadvies Oranje Fonds) en

mevrouw Henriëtte Hulsebosch (directeur Kansfonds). Vanuit Aruba was ook de heer Daniël Tecklenborg

(directeur CEDE) aanwezig tijdens de audiëntie.

U kunt via www.samenwerkendefondsencariben.org meer lezen over de Samenwerkende Fondsen Cariben.