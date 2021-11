Posted in











Diahuebs mainta durante patruya polisnan atento di distrito 1 (Oranjestad) a para un auto pa controla dilanti Santana na Oranjestad. A bin resulta cu e chauffeur no por a mustra ningun documento di e auto ademas e no por a mustra ningun identificacion. Mesora polis a pone cana bay na pia for di e sitio.