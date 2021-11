PROME MINISTER PRESENTE NA E CONFERENCIA PASTORAL 2021

ORANJESTAD — Diamars 16 di November a tuma luga Conferencia Pastoral 2021 na La Cabana Resort. Un conferencia pa celebra e 500 aña di aniversario di Cristianismo na Filipinas. Pastor Toti Fuentebella di Parokia di Paradera a expresa cu e conferencia ta pa duna oportunidad tambe pa reflexiona riba e retonan di pastoral cu pastoornan Filipino tin cu ta trahando na diferente parokia na Merca.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes na e ocacion a inicia su palabranan di encurashamento bisando cu den su trabou como Prome Minister pa di dos biaha, e ta realisa cu no tin coincidencia pero tur cos ta prepara pa nos for di ariba aunke no semper nos ta mira e señalnan, pero nan tey.

“Ora cu Pastoor Toti a acerca mi pa e Conferencia aki, nos a purba haci esaki via telefoon pero esaki no tawata posibel. Y ora Pastoor Toti a splica mi di kico e conferencia ta trata, facilmente, aunke na casi ultimo ora, nos a pusha e evento aki den mi agenda, algo cu no ta pasa mucho. E ta un gran honor pa mi pa ta aki. Mi ta pensa cu ora mi mira asina hopi pastor ta reuni, solamente cos bon so por sali for di dje”.

Prome Minister a expresa di ta contento di mira asina hopi pastoor Filipino den e conferencia. Nan ta asina leu di cas y esaki ta un manera di sinti nan mes na cas. Na Aruba tin un cantidad importante di pastoor Catolico Filipino cu Aruba sigur ta aprecia.

Prome Minister a referi na loke Covid a siña nos. Covid a haci un impacto grandi riba nos pilar economico Turismo, siendo cu Aruba ya no ta conta cu un otro pilar economico manera den pasado por a conta cu e refineria, e impacto pa Aruba tawata grandi ora cu a tuma e decision pa cera nos fronteranan. Mientras cu Covid tawata un periodo dificil pa nos, el a siña nos pa pusha pa bay dilanti pa pone nos riba e caminda di recuperacion.

“Na Aruba, por mira progreso atrobe. Aunke no 100% manera nos tawata ta, pero tampoco nos kier bay bek na unda nos tawata ta. Nos a siña hopi y tin hopi cos cu nos mester cambia. Pa cuminsa, nos a siña hopi riba e aspecto economico pero mas importante, nos a siña hopi di e union den famia”.

Si tur cos bay bon, Aruba lo cera aña cu 73% di recuperacion di nos nos turismo. E aña aki nos tin 13% di crecemento economico. Pues nos por bisa cu nos ta bayendo den e direccion corecto. “Ainda nos no a yega, pero nos lo yega ey e aña aki”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a expresa cu e ta mas preocupa cu e estado mental di nos ciudadanonan. Economicamente nos por bay bek na e nivel cu nos tawata prome cu e pandemia. Pero nos mester enfoca mas riba e paz mental di nos hendenan. “Ainda mi no sa si e periodo di Covid a fortalece nos fe, of a debilita nos mas. Esaki sigur, pa boso como pastoornan, mester considera esaki como un reto. Sigur ta cu atendencia na iglesianan no ta mescos manera tawata prome cu pandemia, cu riba su mes a stroba hende pa reuni y no necesariamente a perde fe. “Loke cu a yuda ami y hopi hende rond di mi, ta nos fe, di sa cu nos ta bay ta ok. Aruba lo recupera cu progreso y desaroyo y e ora nos por bisa ‘This too shall pass y this too has passed’”.

Prome Minister a comparti su experiencia na cuminsamento di e pandemia, na unda cu tur dia pa 7or di anochi el a duna informacion tocanto desaroyo di Covid. Tin dia, el a menciona, e ta cana bay dilanti camara sin sa kico pa bisa pensando con pa haya e forsa pa asina mustra fuerte dilanti e pantaya y purba mantene tur hende trankil. Momentonan cu el a recuri na oracion cu a yuda hopi. “Sandra Croes, mi man drechi y cu un fe y devoto grandi, cu na momentonan dificil unda mester a haci anuncionan dificil, a sa di comparti su fe y rosario y asina hunto fortelece nos fe”.

Prome Minister a gradici tur presente pa e honor di a haya e oportunidad pa ta presente na e Conferencia Pastoral 2021. Na Pastoor Toti Fuentebella di Parokia di Paradera y Pastoor Juancho di Noord. Na final tur pastoor presente a duna Prome Minister un bendicion special y a gradici’e pa su presencia.