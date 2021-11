Minister Glenbert Croes cu e yamada: Tin trabou. Registra na DPL.

Oportunidad pa trabou ta presentando mas y mas. Companianan di Aruba ta acercando DPL cu e peticion pa trahadonan.

Recientemente diferente instancia a publica cu tin vacatura pero no por haya trahado. DPL t’ey p ayuda e pueblo trahado cu un trabou. Pa esaki nos yamada na bo, pasa registra na DPL. Si bo no por bay personalmente, registra pa trabou via nan website www.dpl.aw. Si bo kier aplica pa un trabou cu bo a wak via e pagina di Facebook di DPL, manda email na dpl.jobcenter@aruba.gov.aw. Ora di aplica tene e mente habri pa cualkier oportunidad pa trabou.

Nos mester realisa cu nos mester cuminsa bek. Y cu ta depende di nos propio dedicacion laboral con lihe nos ta sigui crece den funcion. Despues di ta 20 luna sin trabou, no ta facil cuminsa di nobo, mucho menos si e no ta e trabou di bo soño. Considera e oportunidad aki como un trampolin pa cosnan grandi, cosnan nobo den nos bida. Aruba mester di nos tur awo. P’esey e mandatario su yamada pa registra online of personalmente na DPL situa den Engelandstraat na Eagle of na DPL San Nicolas. Tin hopi oportunidad pa trabou. Hunto nos por pone nos pais bek riba pia.