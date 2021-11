Turistanan crucero kier a abusa di e compania di huur quadracer

Posted in









Diamars anochi a drenta informe di un problema entre turistanan crucero y e doño di compania cu ta huur quadracer, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin conpronde cu aki ta trata di un caso unda cu e turistanan no kier a paga e extra fee pasobra e quadracer no tabata core duro. Pero e doño di compania tin su vehiculonan vigila y sa unda exactamente esakinan ta y ora a entrega e quadnan aki y a bisa e turistanan cu ta nan mes a keda mucho largo y no a regresa na ora stipula.