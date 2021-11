Posted in













Diamars anocho a drenta informe di cu un grupo di 5 turista lo a flota bay leu for di costa, mesora a bati alarma y dirigi polis na e sitio. Polis a yega na sitio y a compronde cu un grupo di 5 turista a drief bay basta leu di costa y cu a bira scur y no por a wak nan mas. Helicopter di polis como tambe polis maritimo a keda poni na altura pa asina por a bay brinda asistencia. Algun miya leu di costa e helicopter a senjala cu e grupo ta okay y polis maritimo a buskanan y bini cu nan costa.