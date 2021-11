Arrestatie Team cu detencion relampago den Seroe Blanco, por spera mas detencion.

Posted in





















Diamars atardi Arrestatie Team di polis a tene un detencion relampago den Seroe Blanco unda a bay tras di e auto cu lo a ripara e plan di detencion y a purba huy pero e team di arresto a chang’e na tur skina y a logra par’e na e trailernan na Seroe Blanco. Lo por spera mas detencion. Informacion di e caso aki autoridadnan no kier duna ya cu esaki tin un rabo largo. Esaki lo por ta reaciona cu un caso grandi. E team di arresto hunto cu recherche tin e caso aki hermeticamente sera te ora cu keda full cla. E team di arresto no a gusta nos presencia y a menasa nos colaboradornan cu nan lo detene nos. Na varios ocasion a purba yega na palabracionnan cu e hefenan di e team pero nan no kier yega na arreglo pero si nan ta amenasa nos colaboradornan.