PROCEDURA DI RETIRO MARISOL LOPEZ-TROMP TA LEGAL

“Ora un fraccion den Parlamento no tin confiansa den suminister, tur regla di constitucion ta bisa cu bo no por keda”

Dialuna mainta den Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica e procedura legal di e retiro di e ex minister for di GabineteWever-Croes I. Marisol Lopez-Tromp tabata candidato diPartido POR y e partido aki a expresa di no tin confiansa mas den dje. “Ora un fraccion den Parlamento no tin confiansa den su minister, tur regla di constitucion ta bisa cu bo no por keday cu bo mester tuma honor na bo mes y tuma bo retitro”.

Prome Minister a duna di conoce cu el a purba di intermedia entre e partido POR y e ex minister den varios session pero noa duna e resultado. Den un reunion di Parlamento e Fracciondi POR a entrega un mocion di desconfiansa contra e ex minister. “Esaki a hinca nos Gobierno den un crisis pasobra lo nos no a conta riba sosten di nos fraccionnan den coalicion y cu esey lo no tawata tin un gobierno mas tampoco”, PromeMinister a remarca.

Den un reunion den Parlamneto, cu despues a resulta si e votacion tabata bon of no, President di Parlamento a trek teruge mocionnan. Prome Minister a purba di papia cu ex Minister Marisol Lopez-Tromp pa mustra cu e situacion ta hopi serio y cu mester busca un solucion. Den caso si mester a bay Parlamento cu un presupuesto di infrastructura, e lo no contacu e sosten di mayoria pasobra e unico fraccion cu tawatasostene e presupuesto ta MEP. Consecuencia lo tawata ta cu no lo tawatin gobierno tampoco si e minister no tin un presupuesto pa traha cu ne.

“Nos tabata den un situacion hopi critico. Despues di e reunion den Parlamento mi a purba di bin den contacto cu Marisol Lopez-Tromp pa mi splic’e unda nos ta para y pa mi tende di dje con e tin pensa di surpasa e crisis, con e ta bay traha brugnan pa yega na un situacion cu bo por traha atrobe. Mi a purba di contact e 3 dia y e no kier a bin papia, no kier aatende reunion di Conseho di Minister ni e reunionnan cu amia invite prersonalmente y priva. Na e momento ey e tabata tin un problema cu Parlamento no ta sostene y e no kier papia cu Conseho di Minister. Por a conclui e ora cu señora Lopez-Tromp no por ta minister siendo cu e tawata kier ta liber”, Prome Minister a splica.

Tin un carta di Gobernador ta circulando. E carta aki Gobiernotabata conoce caba y ta hustamente p’esey Prome Ministertabata yama señora Lopez-Tromp pa papia cu ne. Ora e contenido di e carta a bira conoci, Presidente di Parlamento a tene un conferencia di prensa a base di e carta ey. PromeMinister a plica cu el a purba contact señora Lopez-Tromppero no por a haya su atencion. Sinembargo Lopez-Tromp tawata duna conferencia y diferente reaccion pero e no tabatakier a atende mas ni cu Conseho di Minister ni cu PromeMinister ni cu Parlameto. E comportacion aki di Lopez-Tromp a haci’e un ‘onwerkbare relatie’.

“Bo no por traha asina den ningun organisacion. E oraConseho di Minister a tuma e decision pa retira e ex minister Marisol Lopez-Tromp. Aruba tabata den un crisis y e ora eynos no tabata tin mester di hende cu tin miedo pa efrenta e realidad”.

Prome Minister a sigui bisa cu e decision aki a bay Gobernador y Parlamento y aki gran mayoria a aproba e retiroaki y asina e retiro a bin na efecto. “Esaki ta un retirototalmente legitimo. Mi ta kere ta importante pa mira den kisituacion nos ta. Nos tin un crisis ainda den nos pais y mi no ta kere cu tipo di discusion asina ta sirbi e pais aki. Ami ta kerecu e berdad semper ta prevalece. P’esey mi a trece esakidilanti un biaha mas pasobra mi a haya varios pregunta den prensa y ta importante pa tur hende sa”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a remarca cu ex Minister Marisol Lopez-Tromp a tuma algun bon decision durante cu e tabata minister. Esakinan a wordo continua door di Prome Minister. “Ta di lamenta cu Lopez-Tromp por a tuma mas decisionnan pero e no a tuma nan y mi a sigui cu mas investigacion. El a cuminsacu e tema di corupcion y nos a continua cu ne. Tur investigacion ta andando ainda y tin mas andando. Un cos ta sigur cu Marisol tey of no, nos ta busca integridad den tur Departamento di Gobierno”, Prome Minister a termina bisando.