Fondo di subsidio Europeo Erasmus + ta brinda oportunidad dimobilidad y cooperacion den educacion secundario professional

Oficina di Relacionnan di Unión Europeo y di Reino (BEUK) ta informacu e Programa Europeo di SubsidioErasmus + ta ofrece diferenteoportunidad na studiante y profesional riba diferente nivel di educacion, pa por medio di subsidio, crea contacto cuinstitucionan di educacion na Europa, pa intercambiaconocemento y ideanan y pa formula maneho nobo. E opciondi subsidio pa educacion secundario profesional (enseñansaprofesional basico y enseñansa professional intermedio) ta wordo dividi den dos linia di accion clave: accion clave 1 (mobilidad) y accion clave 2 (partner strategico).

E prome accion (KA1), projectonan di intercambio y mobilidad, ta ofrece profesionalnan den educacion y studiantenan oportunidad pa adkiri conocemento y habilidadnan nobo den exterior. E di dos accion (KA2), cooperacion, tin como obhetivo pa fortalese educacionsecundario profesional a traves di colaboracionnan chikito y na escala mas grandi entre insitucion y organizacion den paisnan Europeo (cu exepcion di Hulanda). El ‘plan di accion’ presenta pa 2021-2027 ta pone enfasis ariba e temanan diinclucion, orientacion pa futuro, digital y duradero. E programa ta dirigi na e siguiente gruponan:

– Studiantenan (cu ta inscribi na un scol profesionalsecundario of cu a gradua na un scol profesional secundarioden e ultimo 12 lunanan)

– Personal di e scolnan aki

– Docentenan y formadornan na e scolnan aki

– E scolnan mes

– Organisacionnan di e scolnan.

Sinembargo, solamente un entidad huridico por haci un solicitud pa fondo bou di Erasmus+.

Union Europeo a publica un Guia di programa Erasmus +, cu ta duna splicacion y informacion esencial di e programa y unlista di oportunidadnan cu ta wordo cubri pa e programa. Ta importante pa verifica stapnan pa yega na un peticion di subsidio, prome cu entrega esaki:

– Participa na reunionnan informativo over Erasmus +

– Consulta e condicionnan y ‘deadline’ riba e website di Erasmus+

– Cuminsa na tempo cu preparacion di bo peticion

– Dirigi e peticion na e impacto di bo Proyecto y implementacion di obhetivonan di Union Europeo

– Busca socionan adecua

– Usa documentonan corecto pa prepara un peticion corecto cu ta cumpli cu tur rekisito, disbonibel ariba e website di Erasmus+.

– Consulta e intrucionnan tecnico pa peticion di projectonan

– Entrega bo peticion na tempo,

– Informa bo mes riba e aprobacion di bo peticion y e stapnancu mester tuma pa e implementacion di bo proyecto

– Informa bo mes di e rechaso di bo peticion, siña di dje, y eksito cu e siguiente peticion.

Na cualkier momento bo por comparti bo peticion cu Oficinadi Relacionnan di Unión Europeo y di Reino para verifica sibo peticion ta cumpli cu e obhetivonan y maneho di Union Europeo. E peticion ta wordo entrega oficialmente na e Agencia Nacional a traves di e website di formulario Erasmus +. E formulario di peticion pa 2022 y otro documentonanrelaciona ta wordo prepara actualmente y pronto nan lo ta disponibel ariba e website di e Agencias Nacional of di eAgencia Ejecutiva Europea di Educacion y Cultura.

Bo ta interesa? E proximo sesion informative ta tumando lugadiahuebs awor 18 november pa 9 AM. Mester registra via www.erasmusplus.nl. Pa cualkier pregunta di e programa porcomunica cu BEUK via telefon: 5834705 of email: info@arubagovernment.eu