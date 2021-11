Remetido: Bevestiging Militair ingrijpen Caribische Eilanden

Het is zover, militair ingrijpen

3 Oktober 2020 “Derde militaire basis op Curaçao”Ik werd verketterd en men wist niet hoeveel ontkenningen ze moesten schrijven en zelf “bewijzen” op het scherm laten zien. Nee, Wacawa was geen derde basis en zeker geen FEMA-kamp!

15 November 2021“De regering zal overgenomen worden door de Nederlandse militairen. Martial Law zal ingaan en FEMA-kamp zal operationeel zijn.”Ook hier stond men op zijn kop en was alles een leugen.

Uitkijkend op Wacawa en de dagelijks dag en nacht bewegingen duidelijk zichtbaar, zijn het Nederlandse oorlogszuchtige die met bosjes momenteel op Curaçao Hato landen en worden ondergebracht in het Wacawa kamp! Of het nu dag of nacht is, het is een op en neer rijden van militaire voertuigen tussen stad en Wacawa! Ook zien we dat het nog maar zelden gaat om oefeningen die normaal aangekondigd worden!

Dus ik ging bij mijn militaire kennissenkring eens wat vragen stellen met een heerlijk glaasje bier. De belangrijkste vraag was: Wat doen jullie hier en waarom komen er zo te zien dagelijks nieuwe militairen bij?

Men begon met wederom het afgezaagde verhaal van, Nederlandse oefeningen op ons eiland voordat ze uitgezonden worden naar warme landen waar ze humanitaire hulp zogenaamd verlenen. Nu, dat laatste weet ik vanuit zeer dichtbije Afghanistan en soortgelijke troepen dat het niet om humanitaire hulp ging maar dat er regelmatig mensen aldaar afgemaakt/gemarteld werden! Iets wat nu naar buiten aan het komen is vanuit verklaringen van oudgedienden en de trauma’s die ze nu nog van hebben!

Dus kapte ik dat af en kwam er een geheel ander verhaal.Ik citeer:

“De Nederlandse militairen oefenen niet om een oorlog tegen andere machten of voor humanitaire hulp elders. De alsmaar groter wordende groep is hier om volgend jaar in zowel Nederland als de eilanden het bestuur onder Martial Law over te nemen. Alles is al in kaart en de gehele plannen zijn uitgewerkt. Daarvoor zijn we in opleiding!”

Men ging door: “Het was jij die FEMA-kamp beschreef en we moesten stoppen maar het kamp gaat er komen en alles ligt ervoor klaar. Niet gevaccineerden zullen opgepakt worden als ze de prik blijven weigeren en afgevoerd worden naar het kamp. We nemen de regeringen over, die hebben hun werk gedaan. Na het overnemen gaat er gezuiverd worden. Nu hoef ik jou niet uit te leggen wat zuiveren betekent en daar worden we nu voor opgeleid. Gasten zoals jij zullen opgesloten worden onder die Martial Law!

In Nederland zijn momenteel deze opleidingen ook gestart en het verwezenlijken van FEMA-kampen is in volle gang! Het was Australië die een van de eerste met de militaire overname is begonnen. De planning is dat dit gaat gebeuren half/eind 2022. De eilanden zullen via snelle acties geheel onder Nederlands militair bewind komen te staan!”

-Einde citaten-

Deze gehersenspoelde informanten die ook nog menen goed te doen, want zo kan het niet langer, zaten dit bloedserieus te vertellen! Ik eindigde mijn biertje en voor hen ging het feest door!

Volgens informatie uit de monden van wat militairen gestationeerd op Curaçao is dat Aruba, Bonaire, Curaçao, st Maarten, st Eustatius en Saba volgend jaar onder Martial Law zullen vallen en bestuurd worden door militairen! Dan zullen bewoners worden opgeruimd die de prikken weigeren en lastige identiteiten zullen onder deze Martial Law gemarteld gaan worden totdat ze bezwijken. Net zoals, volgens oudgedienden, is gebeurd in Afghanistan en andere plaatsen op de wereld onder de Nederlandse vlag!

Het gaat niet meer om een ziekte, het gaat om zoals zij het noemen “zuiveren” van de bevolking.

JH BaselmansDokterstuin 237Curaçao

