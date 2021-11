Kerstboomlandia atrobe e aña aki ta percura pa e ambiente real di Pasco den bo hogar, for di tempran esnan cu a probecha por a cumpra nan kerstboom na un prijs special pre-paga, pa e periodo aki esey a stop awor ta e momento pa e periodo di reserva pagando mitar di e prijs y ora nan yega por pasa busk’e pagando e otro mitar. Aña pasa hopi hende a keda sin kerstboom yama 5644346 of pasa na Paradera 1-M pa asina reserva esun dibo awor mes pa bo no lamenta y keda sin kerstboom. Kerstboomlandia pa e mihor kerstboomnan cu ta mas bunita, ta hole dushi y ta lagabo sinti Pasco den bo hogar. Sin kerstboom di Kerstboomlandia NO tin PASCO.

