EXITOSO ANOCHINAN INFORMATIVO DI BECA DEPORTIVO PRESENTA PA MINISTERIO DI ENSEÑANSA Y DEPORTE.

ORANJESTAD: Diahuebs y diabierna ultimo studiantenan y nan mayornan a bini hunto pa haya presentacion e programa di BECA Deportivo duna pa fundadora di Edu Search 4 u,

sra. Monique Isebia. Dos anochi sumamente interesante yenacu informacion. Edu Search 4 You ta un compania di Curaçaocu tin hopi contacto y atraves di e compania hopi studiante a drenta Merca y haci un excelente papel. E deportenan cu Edu Search 4 You ta representa ta entre otro: futbol, baseball, landamento, basketball, volleyball, softball y tennis.



Minister Endy Croes a bisa cu den e vision y plan di GabineteWever Croes 2 y Ministerio di Deporte hopi atencion lo wordoduna na deporte. Banda di e custumber cu nos studiantenanpor scoge pa bay continua cu nan estudio na Hulanda, nos kier brinda oportunidad na studiante atleta e avenida pa bay Mercaatraves di un beca deportivo. E oportunidad cu Merca ta brinda e studiante atleta ta uno hopi diversifica.

Minister Endy Croes a sigui bisa; bo haya un oportunidad pa bay scol y practica e deporte cu bo ta gusta riba un otro nivel. Hopi biaha bo tin un soño pa bira un “mayor leaguer” of un strea di NBA of un landado profesional pero e caminda ta largo. E caminda no ta tur ora nos ta logra yega na nos soño. Pero e caminda aki ta bay duna bo si bo no logra concretisa bosoño, bo ta bin bek cu un bon educacion cu un diploma sea di universidad of “college”.

E studiante ta bin bek cu e preparacion fisico y deportivo di un standard hopi halto.

E mandatario a sigui bisa mi tin un yui cu a pasa aden, mi a bibe di serca y mi a mire.

Banda di esaki mi mes tabata un dirigente deportivo na Aruba, mi conoce nos mentalidad na Aruba tambe di train dos biahapa siman ta okay of tres biaha pa siman. E manera con bo ta wordo educa na scol cu e programa di educacion con bomester prepara bo mes fisicamente. Mi ta consciente cu nos no lo mira e resultado mayan pero mi ta sigur cu den cuatro of seis aña nos ta cuminsa mira resultadonan grandi. Curaçao ta un poco mas adelanta cu nos den esaki door cu nan tin grupoden e ocho aña a bay y a regresa bek y ta contribui banda di nan trabou den e deporte local cu idea y na manera creativo ta stimulando hopi hoben pa practica deporte. Como gobiernonos no ta ainda unda nos kier ta pa sostene e plan aki den sutotalidad. E intencion ta cu bo ta wordo brinda un otro avenidapa bay studia na Merca riba un of otro progama di studianteatleta ta costa placa. Nos ta busca e studiante atleta cu tintalento, depende di e talento y depende di e programa cu e scolnan ta ofrece bo por bin na remarca pa un beca deportivo. Banda di esey gobierno na su turno mi ta spera cu na 2022 nospor concretisa esaki nos lo percura pa haya financiamento di estudio. Nos lo sigui cu negociacion cu Directie Onderwijs y Studiefinanciering pa cambionan atraves di landsbesluit pa duna e studiantenan cu tin talento cu tin un MBO tambe e oportunidad pa yega asina leu.

Ministerio di Enseñansa y Deporte kier gradici Edu Search 4 You, sra. Monique Isebia, sr. Milton Croes, IBISA pa nan cooperacion y tur esnan cu ta haci e proyecto aki posibel.