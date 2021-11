Dama turista bao influencia na airport deteni pa a rebeldia y dal polis despues di a perde su vuelo

Diasabra atardi varios patruya a ser dirigi cu urgencia na airport despues di cu un oficial di polis na frontera a pidi pa refuerzo, na prome instante no tabata mucho cla kiko e situacion tabata ya cu no tabata sa cuanto hende ta envolvi y manera costumber na airport varios biaha ta cu grupo di pasaheronan nan tin cu atende pa rebeldia. A bin resulta cu un pareha turista cual tabata bao influencia di un of otro substancia pa un motibo a yega laat y a perde nan vuelo y nan a rebeldia cu esnan cu ta atende e aereolinea na airport. E agentenan aki a pidi presencia di polis di frontera aki mesora nan a interveni durante cu ta atende cu e pareha e dama turista a dal un polis y a exalta y tabata fomentando problema cu yen di insultonan y a pidi refuerso pero na prome momento no a bisa e situacion reinante y aki ta unda a despacha varios patruya. Aunke e situacion ya a ser domina a hiba e dama pa e oficina di polisnan di frontera pa eynan nan purba pone razona pa asina evita mas escandalo den airport. Unabes ela trankiliza a hiba e dama turista aki pa warda di polis unda eynan fiscal auxiliar a atende cu’ne. Fiscal a keda di scoge un suma di multa pa e dama cu a perde su vuelo, dal polis y rebeldia haciendo escandalo. E dama cu su pareha lo sali den un otro vuelo diadomingo.