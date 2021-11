Structura di beam di hero a cay for di trekker na e rotonde banda di Superfood

Diasabra mainta a drenta informe di cu un structura di beam di hero a cay for di un trekker cu oplegger na e rotonde banda di Superfood y ta stroba trafico, mesora a dirigi patruyanan pa bay na e sitio pa desvia y alivia e trafico stagna. Na yegada di e patruya a tuma nota cu e structuranan no tabata bon poni riba e trailer y na e birada skerpi di e rotonde esakinan a cay. E compania di equipo pisa mes a bini cu equipo pa lanta y kita esakinan for di caminda. Polis a tuma nota di e daño causa na e caminda y area rond. Afortunadamente esakinan no a cay riba ningun vehiculo ni persona.