Final di Aruba su Campeonato Nacional di Domino Balashi 2021

Amantenan di e deporte i pasa tempo mas gusta pa nos Rubianonan, esta Domino, ta cla pa pronto conoce su Campeonpa e aña 2021.

Aruba completo ta keda invita pa Diabierna awor, dia 12 di November 2021, pa e gran Final 2021, cu lo tuma lugar na Club Sportboys, cuminsando pa 8.00 di anochi.

E campeonato Nacional di Domino Balashi 2021, c uta yegandosu climax, lo conta e aña aki cu e siguiente 2 teamnan cu a clasifica pa Final:

Noordstars Domino Team

Y Extreme Domino Team.

Simultaneamente lo tin e gran encuentro pa e di 3 y 4 lugar entre:

Eagles Domino Team

Goldstone Domino Team

E formato di e final aki lo ta Best out of Three, caminda e teamcu gana 2 anochi, lo titula campeón!

E aña aki un vez mas Aruba Domino Bond ta conta cucontribushon di nos compañía cu mas tin nos deportenan local na pecho. Cu su productonan mas gusta i consumi durante i despues di wega, esta Balashi Tapa Cora i Dewars.

Aruba henter ta wordo invita pa asisti na e Gran Final pa asinaapoya tur e teamnan di Domino organisa.

Aruba domino Bond tawarda bo na Sportboys Club pa e gran Final.