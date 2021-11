CEA a cuminza bishita cas pa cobra boet / CEA van start met thuisbezoek om boetes te innen

Posted in

CEA a cuminza awemainta cu bishita hende na cas pa cobra boetnan habri.

E intencion di e bishita mainta tempran aki ta pa buscapersonana cu debe di boet y hiba nan KIA pa nan sinta nan detencion.

Awe CEA no mester a hiba ningun hende KIA, pasobra e personanan a paga e boetnan

Ministerio Publico ta haci un biaha mas un yamada urgente napersonanan cu debe boet pa paga.

Por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank baomencion di e parketnummer.

Bo persona por swipe tambe na balie di Ministerio Publico. No lubida si pa haci un afspraak prome via e websitewww.omaruba.com. Sin afspraak no por drenta e edificio.

Preguntanan tocante boetnan por manda pa info@omaruba.aw. Por haci uso tambe di e formulario di contacto riba e website pa haci pregunta.

E accion di cobra boet a start na juli 2021 na airport, unda a cuminza para pasaheronan cu debe boet. Luna pasa a saca e anuncio cu CEA lo cuminza busca hende cu debe boet na cas y hiba nan KIA pa nan sinta nan dianan. KIA a prepara algun celespecialmente pa esaki, tanto pa hende homber como pa hendemuher. E accion a bay asina bon cu Ministerio Publico a dicidipa warda te awe pa start cu e ehecucion.

No laga yega asina leu cu CEA ta para na porta di cas.

Areglonan di pago no ta posible mas pa personanan cu un condena irevocable pa boetnan di trafico.





CEA van start met thuisbezoek om boetes te innen

De CEA is vanochtend gestart met het thuis bezoeken van personen met achterstallige geldboetes. De bedoeling van dit vroege bezoek is om personen met openstaande boetes naar het KIA te vervoeren om hun vervangende hechtenis uit te zitten. Vandaag hoefde de CEA niemand naar het KIA te brengenomdat de boetes alsnog direct werden betaald.

.

Het Openbaar Ministerie doet nogmaals een dringende oproep aan personen die openstaande geldboetes hebben om die te betalen. U kunt online betalen via het rekeningnummer 4000905 van de ArubaBank onder vermelding van het parketnummer. U kunt ook swipen bij de balie van het Openbaar Ministerie na het maken van een afspraak via de website www.omaruba.com. Indien u nog vragen heeft over uw boetes, kunt u die sturen aaninfo@omaruba.aw. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website om uw vragen te stellen.

In juli 2021 is met de inhaalactie begonnen door reizigers met openstaande geldboetes aan de grens staande te houden. Vorige maand kondigde het Openbaar Ministerie aan dat de CEA personen met achterstallige boetes zou beginnen op te halen en naar het KIA te brengen. Het KIA heeft hiertoe een aantal cellen vrijgemaakt, zowel voor mannen als voor vrouwen. De inhaalactie is zo voorspoedig verlopen, dat het Openbaar Ministerie tot nu toe heeft gewacht om daadwerkelijk met de executie van de vonnissen te beginnen.

Laat het niet zover komen dat de CEA bij u aan de deur staat!

Betalingsregelingen zijn niet langer mogelijk voor personen die voor verkeersovertredingen onherroepelijk zijn veroordeeld.