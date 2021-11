Webinar organisa door di IDEA pa e grupo femenino

Posted in





ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo diEmpresa Arubano (IDEA) cu colaboracion di Vadavas Jewerly, Accessories & More, aorganisa su di tercer webinar di Women Entrepreneurship cu e topico di “Aspiring Women Entrepreneurship” riba 10 di november ultimo.

Durante aña IDEA cu colaboracion di Erasmus Consulting & Training y ActionCOACH a orgranisa dos webinar pa e grupo femenino. E webinarnan ta specialmente dedica na e grupo aki cu ta desea flexibilidad den nan bida, cu ta desea di sigui nan pasion, cu kier tin mas control riba nan futuro y ta desea di crece mas rapido den nan carera.

Diferente tips valioso e di tercer webinar a contene. Srta. Valeria Gomez, presentadora di e webinar, a menciona pa no busca excuus pa cuminsa bo negoshi y kere den bo idea y bo soño. Idea y soño ta algo cu e persona tin den sumes y mester kere den dje y haci’e un realidad. Hopi biaha e excuus ta stroba pa ta exitoso den futuro. Tur cos tin nan proceso pa na final por ta exitoso. Valeria ta un empresario femenino jovendi 24 aña di edad y Co Fundadora di Vadavas, Jewelry, Accessories & More, cu ta un marca di acesorio local y hopi gusta pa nos localnan y turista. Aparte di traha den Vadavas, Valeria ta stima e mundo di Entrepreneurship y ta explorando awor den mercado exterior. E ta un joven empresario cu a pasa den diferente experiencia y semper ta habri pa comparti esaki cu otro. Su presentacion sigur a inspira hopi di nos participantenan y por a scucha esaki tambe na final di e webinar mediante e feedbacknanricibi.

IDEA lo sigui organisa mas webinar cu enfoke riba Women Entrepreneurship (WE). E webinar aki a tuma luga via plataforma digital y a haya un participacion di en total 31 persona femenino. IDEA ta sumamente contento cu e contenido di e webinar y di un tremendo presentacion di Srta. Valeria Gomez.

IDEA lo sigui cu su webinarnan den 2022 cu ta bay ta dedica na un y tur cu kier cuminsa un negoshi of tin un negoshi existente y kier educa nan mes riba diferente topiconan comercial. Tambe IDEA lo continua cu curso ‘Empresario Prepara II’ den luna di april 2022 y si bo persona ta desea di reserva cupo pa e curso, por tuma contacto cu IDEA via email L.croes@deaci.awpa registracion y tambe pa mas informacion tocante participacion y pago.

Un danki na tur e participantenan femenino y un danki special na Srta. Gomez cu a comparti suexperticio cu tur esnan cu a join e webinar. Keda pendiente pa mas eventonan den aña 2022 cu IDEA lo organisa. Por sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa nos actividadnan den futuro y tambe por bishita nos website nobo www.idea.aw.

Address: L. G. Smith Boulevard no. 160, Sun Plaza Building, Oranjestad, Aruba

Website: www.idea.aw​ E-mail: info@idea.aw

Tel: (297) 521 – 2400 Fax: (297) 583 – 4494