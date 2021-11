Increible con por tin hende cu no ta compronde, dia di e Santonan polis a hala nan atencion pa e awa sushi cu nan ta manda riba caminda publico y e mahos bista cu nan ta laga atras. Awe dia di inicio di temporada di Carnaval atrobe e hendenan aki ta bolbe comete e mesun error y no ta siña of no kier siña!