Turista haya sin bida den oranan di madruga na Divi All Inclusive

Diahuebs madruga a drenta informe di cu a bin haya un turista sin bida riba cama na Divi All Inclussive, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu e turista masculino di edad ya no tabata halando rosea ni tabata reacciona. Na yegada di e ambulans a bin constata cu e turista no tin señal di bida mas y a pidi presencia di dokter ademas polis a solicita presencia di slachtofferhulp. Na yegada di dokter a constata cu aki ta trata di un morto natural. Na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.