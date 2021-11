Minister di Cultura tabata presente na e evento di inauguracion di ArtisA Gallery

ORANJESTAD – Recientemente, minister di Cultura, Xiomara Maduro, tabata tin e honor di por tabata un invitado na e inauguracion di ArtisA Gallery. Un galeria di arte unico den curason di San Nicolas.

ArtisA tin como meta pa ehecuta proyectonan, local y internacional, na un publico amplio. Un di e proyectonan di mas popular te cu awor ta e Aruba Art Fair caminda cu artistananlocal y internacional ta haya e oportunidad pa crea arte riba e murayanan den e districto di San Nicolas, specificamente den e caya grandi. Aparte di esaki, ArtisA ta enfoca riba diferente otroevento, proyecto, paseo y e galeria mes cual tabata un deseo di algun aña caba di e creador Tito Bolivar.

Durante e anochi aki, esnan presente a wordo invita pa descubrie mundo di Elvis Tromp, un artista local sumamente talentoso nacual e inauguracion aki a wordo dedica. ‘Discover the World of Elvis Tromp thru a Culinary & Art Experience’ tabata e inauguracion y tambe e concepto cual ArtisA Gallery lo siguicune, sperando asina di por atrae invitadonan pa bin conoce no solamente e artista su arte, pero tambe conoce e persona mesmas di cerca atraves di su cumindanan faborito. Pa esaki, chef Makaveli a prepara un ‘5 course dinner’ pa asina transmitilocual ta e gustonan di Elvis y crea un experiencia unico y diferente pa tur esnan cu tabata presente.

“Danki pa kere den Aruba.” tabata e palabranan di e mandatariocu a resalta mas durante e evento aki. Minister Xiomara Maduro ta sumamente contento cu e adicion aki di ArtisA Gallery den curason di San Nicolas y ta desea Tito Bolivar tur clase di exitopa futuro.