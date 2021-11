Prome Minister Evelyn Wever-Croes: PA RESCATA E FONDO DI AZV, E TA TUMA ESFUERSO DI NOS TUR HUNTO

Posted in

Na clausura di e reunion publico den Parlamento diamars 9 di november, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa cu Aruba na e momentonan aki tambe tin mester di gobernantenan serio y cu curashi y determinacion pa tuma e decisionnan necesario pa hiba e Pais aki padilanti. “Covid a haci un impacto riba Aruba cu nos no tabata kier ni tabatadesea. Berdad ohala por a delete loke cu a pasa”, PromeMinsiter a remarca.

Apesar cu Prome Minister y Gobierno di Aruba a manehacautelosamente y diligentemente durante e pandemia, tin hende sinta den Parlamento cu ta haci manera cu Covid nuncaa existi. Pero realidad ta cu Mike Eman ni AVP lo por a goberna den un Pandemia pasobra pa haci esaki, tin mester di curashi pa enfrenta tur e retonan cu a bin riba e pais chikito ak. Y ta conoci, cu ora cu e reto mas chikito a presenta, señorMike Eman a bay den welga di hamber.

Aruba awor tin un Gobierno responsabel. Un Gobierno cu no ta core pa su responsabilidad. Awor e atencion di Gobierno ta na AZV pa rescata e fondo di AZV. E pregunta ta keda, kiconos kier pa AZV den e futuro generacion? Nos kier pa e sigui? Y si e contesta ta si, e siguiente pregunta ta, nos ta dispuestopa carga e responsabilidad pa e por sigui?

Prome Minister a compara AZV cu un Rolls-Royce: “Un Rolls-Roys cu lo costa 250 miyon den e siguiente 8 aña. Gobierno no tin e placa aki y no por carge. Kiermen si dicidicu nos ta sigui cu AZV, nos tin cu tuma un decision si nos kier sigui cu e Rolls-Royce te ora cu e para na caminda y nos ta keda na pia, of nos ta cambia e modelo pa uno cu ta mas duradero, mas sostenibel y mas accesibel cu por sigui pa hopimas tempo y por yuda hopi mas hende.

“Mi ta kere cu awe mi a haya e contesta den e mayoria di Parlamento aki y esey ta duna mi un sentimento di trankilidadpa sigui busca miho solucionnan pa retonan grandi di nos Pais. Mi ta gradici Parlamento pa demostra e interes di rescata e fondo di AZV. Mi ta gradici Minister Dangui Oduber pa contesta tur pregunta cu el a ricibi di Parlamentarionan. Mi ta gradici e profesionalnan cu a bin compaña Minister. Mi ta gradici SVB pa tur esfuerso cu ta wordo haci.

Na e momentonan aki Aruba ta enfrentando hopi reto, retonanserio. Y na e momentonan aki na Aruba tin hopi necesidd y no tin hopi recurso. Ora bo tin hopi necesidad y bo no tin hopirecurso, bo retonan ta hopi dificil. Awo talves por hacicomparacion pa mustra cu cosnan ta posibel a pesar di con dificil e por ta, nos sa cu como mama, tata, abuelo, abuelo, tin biaha nos tin cu tuma decisionnan dificil den bienestar di nosyiunan y/of nos nietonan. Talves esey ta den nos DNA. Tumadecisionnan dificil, na tempo y den forma responsabel nabienestar di nos yiunan.

Si awe berdad nos tur kier rescata AZV, e ta tuma esfuerso di nos tur hunto, Gobierno no por haci’e su so. Parlamento tambemester duna di su parti, sector publico, sector priva, NGO’s, academia y tur sector den nos comunidad. Na e momentonanaki mas cu nunca. Pa rescata e fondo di AZV, Aruba tin mester di nos tur”, Prome Minister a finalisa su disertacionden reunion publico den Parlamento.