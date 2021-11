Minister Glenbert Croes ta anuncia Pa nos Pais para bek riba pia, comercio y tur trahado mester para bek riba pia

Posted in

Gobierno di Aruba 9 di november ultimo a anuncia cu pamotibo cu Hulanda a nenga nos Pais e sosten di likidespa resto di aña 2021, cu Gobierno ta hay’e obliga di para e ayudo di FASE. FASE primeramente lo tabata pa un duracion di 3 luna pero cu e keda prolonga pa un total di 20 luna incluyendo e ultimo luna aki di november 2021. E situacion precario financiero di Pais Aruba no ta duna Aruba e forsa financiero mas pa por sigui paga FASE. Pues a yega e momento awor si, pa nos tur lanta para riba nos pianan. Nos tur hunto haci esaki, ta nos tur hunto lo pusha Aruba den e direccion di e progreso cu tanto nos tadesea.

Gabinete Wever Croes 1, na multiple ocasion a sa di salina vanguardia di nos pueblo trahado. Desde 2017 Minister Glenbert Croes na dos ocasion a aumenta salario minimo te na AWG 1815,35 na 2020. Despues cupandemia a bati na nos porta, mesora Gobierno di Aruba a introduci FASE cu a otorga un ayudo financiero na tur esunnan cu a perde trabou na balor di 950 florin mensual. Ademas di esaki Minister Glenbert Croes for di presupuesto di su Ministerio a contribui cu 750 mil florinna Fundacion pa Nos Comunidad pa por yuda nos hendenan cu pakete di cuminda. Gobierno di Aruba a introduci subsidio di salario te na un 60% garantisandobo cupo di trabou evitando un retiro laboral masal. A pesar cu inicialmente FASE lo tabata solamente pa 3 luna, november 2021 Gobierno di Aruba ta cumpli cu su di 20 y ultimo pago di FASE.

Hopi ta e comentarionan eyfo cu companianan kier paga salario minimo so. Salario minimo ta casi e dobel di e FASE.

E realidad amargo ta cu comercio y trahado a sufri daño y perdida enorme pa via di e pandemia ocasiona paCOVID19. Trabounan cu antes tabatin, ya no ta existimas. Espacio financiero cu antes tabatin, ya no t’ey mas. Ademas di tur e apoyo cu Gobierno di Aruba a brinda, recientemente a drenta na vigor e codigo civil nobo cu tatrece mas beneficio y proteccion pa e trahado.

Pero ta e dignidad y privilegio di por tin un trabou. E ehempel na nos yiunan cu a pesar cu e situacion ta dificil, nos ta lucha y sigui lucha pa por progresa. Y cu mañannos por conta nos yiunan di e momentonan dificil cu a hiba nos na e victoria den nos bida personal.