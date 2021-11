E sospechoso A.H. den e investigacion Diamanté a wordo deteniawemainta na oficina di Landsrecherche. E lo keda den detencion relaciona cu su verhoor.

H. ta wordo sospecha di malversacion y falsificacion.



Verdachte Diamanté aangehouden

De verdachte A.H. in het onderzoek Diamanté is vanochtend op het kantoor van de Landsrecherche aangehouden. Hij zal in verzekering blijven in verband met zijn verhoor.

H. wordt verdacht van verduistering en valsheid en geschrifte.