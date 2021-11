Minister Rocco Tjon: A RICIBI PLAN DI MANEHO 2022 – 2025 FOR DI VICEPRESIDENTE DI COMISION DI SUPERVISION DI FUNDACION PA MANEHO DI ADICCION DI ARUBA (FMAA)

Posted in







ORANJESTAD – Diamars mainta, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon a reuni cu Vicepresidente di comision di supervision di FMAA Sr. Randall van Trigt. Durante e reunion aki Sr. van Trigt a haci entrega di e plan di maneho 2022-2025 di FMAA. E titulo di e plan di maneho ta “The Bridge Between Mental Health and Addiction” cual ta delinea e iniciativanan cu lo bay wordo tuma for di 2022-2025.

Minister Tjon a expresa di ta sumamente contento cu e documento aki mirando cu e ta un proceso cu a wordo conduci door di un departamento investigativo imparcial esta “Cornerstone Economics” cu a practicamente haci entrevistanan y investigacionnan den e campo pa loke ta trata salud mental y adiccion. Den cuadro di esaki, a hiba reunion cu tur e “stakeholders” pero tambe a reuni cu diferente miembronan di e organisacionnan, pues no solamente e ekipo di maneho pero tambe e trahadonan, y for di esaki tin bastante puntonan clave cu a bin padilanti.

E mandatario a expresa, cu e recomendacionnan den e plan di maneho ta enfoka no solamente riba e procesonan di trabou pero tambe riba e parti financiero y e parti infrastructural. Dentro di poco FMAA mes lo bay anuncia un proyecto infrastrucutural cu nan lo bay bin cune, esaki lo bira un centro caminda literalmente ta bay tin integracion entre FMAA y Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD) pa loke ta e caminda cu nan ta sinta y haci nan trabou. Esaki ta bay percura pa e procesonan di trabou ta uno mucho mas delinea riba otro. Un otro punto cu ta hopi importante pa Ministerio di Husticia y Asuntonan Social ta e parti di alocacion di e fondonan.

Minister Tjon a sigui splica, cu a base di e analisis cu a wordo haci, a deduci cu hopi fondo ta wordo aloca pa asina e profesionalnan por haci nan trabou den e area di salud mental y adiccion, sinembargo, si logra cambia cierto procesonan di trabou, a base di e re-alocacion di e fondonan aki, e lo por yuda mucho mas, y unabes nos logra esaki, lo por papia realmente di a cera e buraco cu tin actualmente entre salud mental y adiccion.

Por ultimo, e mandatario a expresa cu di parti di su Ministerio ta haciendo e analisisnan financiero pa wak con por bay re-aloca cierto fondonan pa na final di dia e productividad por ta uno mucho mas halto. Tambe a remarka e hecho cu for di inicio a apunta dos persona di su Ministerio pa reuni tur siman cu e stakeholdersnan esta; FMAA, SPD Y Respaldo cu e meta final pa prome cu fin di aña nos logra firma un acuerdo di cooperacion entre e tres organisacionnan aki, pa por haci e cuido uno mas accesibel y asina tambe baha e pression cu tin riba e “specialistische zorg”.