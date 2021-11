Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Durante conferencia di Prensa en conexion cu Tripartiet,

PREMIER DI SINT MAARTEN TA DUNA SU DECLARACION TOCANTE E REUNIONNAN

“Mientras nos ta brasa e diferencianan, nos a realisa cu tinmucho mas den comun y hunto nos ta mas fuerte”

Dialuna 8 di November a tuma luga e reunionnan di Tripartietentre Aruba, Corsou y St Maarten. Premier di Aruba, SeñoraEvelyn Wever-Croes a gradici Premier di Corsou, SeñorGilmar “Pik” Pisas y Premier di St Maarten, Señora SilveriaJacobs pa a contribui na e exito di e reunion aki y e informacionnan cu cada un a brinda. Na final di e reunionnan, a tuma luga un conferencia di prensa na unda cu cada Premier a duna nan declaracion con e reunionnan a bay.

Premier di St Maarten, Señora Silveria Jacobs, mescos cu Premier di Corsou, a expresa cu

ta un plaser pa ta na Aruba cu e delegacion pa trata temanan di interes comun den un forma mas detaya compara cu na otroocasionnan na unda e premiernan tawata dialoga via e metododigital.

Premier Silveria Jacobs ta expresa e importancia di e encuentro

“Danki na e encuentro aki tin mas claridad riba similaridadnanentre e paisnan pero tambe di e diferencianan cu tin y tambecon por yuda otro den e areanan aki. Mi ta kere cu nos a bin hunto buscando sinergia entre e tres islanan pa mehoraeficiencia y haci miho uzo di experiencia di cada pais. A base di esaki lo pone mas recurso disponibel pa aumentaefectividad y bay dilanti mas eficientemente”.

Premier Jacobs ta enfatisa cu door di Covid, variosrelacion nobo a wordo estableci pa Sint Maarten

“Covid-19 tabata un disaster nobo pa mundo henterincluyendo nos di islanan chikito. Sint Maarten particularmente cu ta situa riba e ruta di horcan / ‘hurricane belt’, tin experiencia caba cu diferente disaster. Pero namomento cu covid a presenta ainda e isla tabata den proceso di recuperacion for di un disaster natural. Mester bisa cu durantedi e periodo di Covid varios relacion nobo a wordo establecicual ta un paso grandi. Awor e meta ta pa hunto sigui bay dilanti pa bin cu strategia nobo pa trece cambio pa tur esnan cu a elegi nos como sirbido di comundiad”.

Recitando un proverbio Africano, Permier Jacobs ta enfatisa cu ta hunto nos ta mas fuerte

“A traves di e encuentronan aki ta construyendo lasonan mas fuerte cu ya caba tabata existente ora cu e islanan tabata den Antiyas y no por lubida cu te dia di awe tin lasonan familiar. Pues mientras cu ta brasa e diferencianan, nos a realisa cu tinmucho mas den comun y hunto nos ta mas fuerte. Tin un proverbio Africano ta bisa: If you want to go fast you go alone, but if you want to go far you go together.”

Mi ta kere cu awe nos a cement e relacion aki cu e comprendemendo cu aunke cu nos por yega leu nos so, nospor yega mucho mas leu hunto y hunto nos ta mas fuerte. Puesmi ta ansioso pa sigui cu e encuentronan aki por lo menos cadakwartaal pa di e forma aki por para hunto como islanan chikitoden desaroyo / Small Island Developing States (SIDS), den e mundo aki cu ta cambia continuamente. Ta haci esaki nabeneficio di tur habitantenan di e islanan Aruba, Boneiro y Sint Maarten”.

Prome Minister di Aruba, Señora Evelyn Wever-Croes ta gradici Premier di St Maarten, Señora Silveria Jacobs pa comparti informacionnan hopi balioso y importante den e reunionnan di Tripartiet. Lasonan mas fuerte ainda a wordoconcretisa pa asina hunto Paisnan den Reino pasa door di e diferente retonan cu cada un ta encontra.