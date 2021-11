Minister Rocco Tjon: APESAR DI RECOMENDACION DI CAFT PA PARA FASE DE INMEDIATAMENTE DEN LUNA DI OKTOBER; A PROLONGA ESAKI CU CONDICION DI TERMINA A PARTIR DI 1 DI DECEMBER 2021

Posted in

“Fase lo yega su fin, pero tin proyectonan na caminda pa duna oportunidad na esnan cu ainda ta sin entreda”

ORANJESTAD – E recuperacion positivo di nos turismo y economia, como tambe consehonan di Reino ta factornan cu a yuda Gobierno di Aruba determina cu FASE lo termina 1 di December 2021.

Durante rueda di prensa diamars atardi, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon a splica cu a base di estadisticanan a tuma nota cu e cantidad di hende cu ta ricibi FASE a baha drasticamente desde su inicio na maart 2021, esaki ta un indicacion cu nos cuidadadonan ta yegando na un empleo y asina debidamente na un propio entrada. Di acuerdo cu e CAFT, Gobierno Hulandes a urgi Gobierno di Aruba pa para FASE inmediatamente, no obstante e decision aki, Gobierno di Aruba a opta pa duna dos luna adicional, pa asina brinda esnan cu ainda ta depende di FASE un oportunidad husto pa busca un empleo of un otro alternativa pa yega na un entrada. Pa e motibo aki a dicidi di anuncia e final di FASE cu dos luna di anticipacion, pa asina brinda e espacio y e debido tempo na cada persona pa nan por yega na un solucion concreto.

Durante e ultimo reunion entre e sindicatonan y Gobierno di Aruba, tambe a delibera tocante e decision pa para FASE entrante 1 di December. Segun informacion ricibi for di Departamento di Labor (DPL) a indica cu tin suficiente cupo di trabou disponibel, specialmente den e area di Horeca y Hoteleria cu por brinda un trabou pa esnan cu ainda ta depende di FASE. Tin proyectonan den desaroyo for di parti di Gobierno di Aruba pa logra crea un oportunidad enfocando riba e grupo cu ainda tin mester di un trabou. Ademas di e motibonan local cu a conduci na e paramento di FASE, por tuma nota cu cu Corsou y St. Maarten tambe a stop nan “steun maatregelen”. Esaki cu apesar di informacion ta mustra cu nan crecemento economico y turistico no ta riba mesun nivel cu esun di Aruba.

Finalisacion di FASE lo trece su retonan cune, sinembargo, tin oportunidadnan pa mitiga e dificultadnan aki, pa nos cuidadanonan por para bek riba nan propio pia. Gobierno di Aruba ta pidi pa esnan cu ta den e grupo aki di FASE, pa tuma contacto cu DPL y asina cuminsa e trayectoria di yega na un trabou. Pronto lo anuncia oficialmente un proyecto di Gobierno di Aruba, cu lo brinda un asistencia pa esnan cu ainda falta di haya nan propio trabou, y asina nos cuminsa bolbe bek na normalidad.