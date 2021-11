Durante conferencia di Prensa en conexion cu Tripartiet, PREMIER DI CORSOU TA DUNA SU DECLARACION TOCANTE E REUNIONNAN

Posted in

Reunionnan di Tripartiet sumamente frutifero y exitoso a tumaluga dialuna 8 di november 2021. Premier di Aruba, SeñoraEvelyn Wever-Croes a gradici Premier di Corsou, SeñorGilmar “Pik” Pisas y Premier di St Maarten, Señora SilveriaJacobs pa e informacionnan cu cada un a brinda den e reunion aki. Na final di e reunionnan, a tuma luga un conferencia di prensa na unda cu cada Premier a duna nan declaracion con e reunionnan a bay y a expresa nan satisfaccion cu e manera con a pone full e agenda di e dia den otro.

Premier di Corsou, señor Gilmar ‘Pik’ Pisas a expresa cu e ta hopi satifecho y a haya hopi informacion durante tur e reunionnan cu a tuma luga den e Tripartiet

Premier Pisas ta considera e Tripartiet como ta aglograndi:

Pa nos tambe di Corsou ta algo sumamente grandi cu a tumaluga. Si nos analisa tanto 2018 y 2019 caminda practicamenteesey tabata e ultimo añanan di e reunion tripartiet aki. E pandemia tambe a dal aden y esaki a stroba e proceso. Pero sigur un biaha mas riba recomendacion di Prome Minister di Aruba señora Evelyn Wever-Croes, nos a bolbe bin hunto cu aaporta enormemente na informacion cu nos tabata intercambiavia whatsapp y otro maneranan virtual. Awe papiando personal nos ta haña hopi mas informacion di otro y con nos tin cu siguitraha”.

Riba e topico di Fondo di likedes, Premier Pisas a remarca:

“Nos tabata tin hopi topico intresante manera fondonan di likides, con nos lo sigui deal cu ne. Tanto Aruba, Corsou y Sint Maarten ta riba e mesun pensamento cu e ta yega un caminda cu e mester stop. Mirando con mundo ta deal cu e pandemia aki y pa nos esaki no tabata excepcion. Nos sigur a trece esaki dilanti cu nos sector horeca. Corsou tin basta problema pa por haña trahadonan. Mi ta kere cu esaki ta un di e motibonan sigur cu nos por bisa, ban trece nos economialocal bek na Corsou.

Elogiando con Aruba ta profila pa cu Turismo y Economia, Premier Pisas a bisa:

“Mi a bira jaloers mirando con Aruba ta profilando pa loke ta trata su turismo. Manera boso mes a tende, tin un crecementoeconomico sigur pa loke ta trata Aruba. Na Corsou te aindanos no a yega pero esaki sigur a motiva mi pa mi bay bekCorsou y traha hopi mas duro pa akinan nos tambe por yega nae parti na unda nos por bisa nos economia ta creciendo”.

No ta un secreto cu nos tabata tin un problema prome cu e pandemia aki, ya cu nos economia tabata depende basta ribanos refineria y sigur pa cu e situacion pa cu Venezuela. Tur esaki a afecta nos grandemente. Aworaki nos ta tambe den e rumbo di turismo, sigur copiando for di Aruba con e ta haci’e, nos tambe ta bay den e direccion aki pasobra esey ta e great di e comunicacion cu nos tin onderling anto esey ta trece cu ne cu nos como pais mester traha hopi mas duro”.

Questionando riba e aspecto financiero, Premier Pisas a bisa:

“Nos a combersa tambe over di COHO cu ta e rijkswet cu mester wordo introduci na e paisnan pronto. Nos a yega nahopi combersacion tambe pa loke ta trata e aspecto financieroy kico e ta den su totalidad. CFT a papia di 1.4 biyon. Te aindanos a bin realisa cu nos niun no sa concretamente kico e fondonan aki ta. Argumento cu a uza sigur na ambtelijkniveau, cu ta basa riba depende ki proyecto entrega, sigur nan ta duna contesta riba esaki. Nos punto di bista ta cu nos kier claridad kico e fondonan cu ta bay wordo poni disponibel pa e tres paisnan ta sigur y con e ta bay wordo hinca den otro comopais. Pasobra si nan coy e bedrag aki y partie igual, loke e ta bira pa luna of pa aña compara cu locual nos mester pa e inyeccion economico. Tur tres pais ta den recuperacioneconomico despues di pandemia y ta importante pa tin claridad riba esaki”.

Palabranan final di Premier Pisas den e conferencia di Prensa:

“Mi ta sinti mi sumamente satisfrcho y orguyoso di nos tresaki cu den nomber di nos pais nos a intercambia y asina ey nospor trece mas claridad entre nos y entre e pueblonan di tanto Aruba, Sint Maarten y Corsou”.