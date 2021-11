Cachonan pitbull di bisiña ta ataca dama den su cura di cas na Sero Patrishi

Diamars mainta a drenta informe di cu tin 2 pitbull di bisiña ta ataca un dama net ora e mester sali na Sero Patrishi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde di cu e bisiña tin 2 cacho pitbull pero su cas no tin cura y ta laga nan los. Pero e dama mester sali for di su cas cumpli cu su compromiso di tur dia pero e cachonan ta den su cura y a bay pa atake y e mester a core drenta cas. Polis a bay na e cas di e bisiña y a hala su atencion y a informe cu e mester tene su cachonan den su cura pero como cu e no tin sea e ta tene nan den su cas of su cachonan ta bay!