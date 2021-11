Diamars madruga a drenta informe di un caso di kiebro na Compra, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e security di e lugar cu ladronnan a kibra pa drenta den oficina pero pa un motibo of otro a haya nan stroba y no a logra drenta full paden. Polis a ser informa cu ya caba e dia anterior nan a purba drenta e lugar pero no a logra. Polis a tuma nota di esaki.