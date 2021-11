Polis ta confisca bicicletanan caro posiblemente horta!

Dialuna atardi a drenta informe di cu tin algun mucha para na un supermercado cu 2 bicicleta caro y cu posiblemente esakinan lo por ta procedente di ladronicia, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a tuma nota di 2 bicicleta caro cual como cu e muchanan e ora ey no por a mustra un comprobante di e compra polis no a confia e asunto despues di basta wardamento pa un familiar trese e recibo polis a bay over na confisca esakinan y a informa e 2 hobennan cu nan por presenta na warda cu e comprobante nan por haya e bicicletanan aki bek. Polis a bay cu e bicicletanan aki y den e baki pickup tabata tin otro 2 bicicleta cual tambe a ser kita recientemente na e mesun manera pero esakinan no a ser busca ainda. Si acaso un di e bicicletanan aki por ta dibo y cu nan a horte bo lo por presenta cu bo comprobante di compra na warda di polis y reclame.