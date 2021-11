Diasabra anochi no tabata tin cel mas pa sera hende burachi, a laga chauffeur den pick-up pero sin yabi den Avenida Milio Croes.

Posted in

















Diadomingo mey anochi a drenta informe di cu tin un chauffeur drumi benta den un auto tras di stuur na Avenida Milio Croes y no ta reacciona, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e chauffeur drumi pero a logra lante. Polis a nota cu e tabata bao influencia pero como no tabata tin cel mas pa hende burachi a lague yama un familiar pa bin busk’e y a kita e yabi for di dje. Si acaso mas despues den madruga su curpa drecha polis lo pasa wak si acaso su curpa drecha lo lague bay.