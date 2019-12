Diaranzon mainta a drenta informe di un accidente banda di Sayo Supermarket na Kamerlingh Onnestraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Kia Cerato biniendo for di zuid a bay take chance bira na man robez pero no a calcula bon e velocidad ni distancia y a bay dal riba e trafico contrario cu tabata bini for di nort. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.