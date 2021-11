Posted in







Diasabra merdia a drenta informe di cu tin un auto Mitsubishi Lancer coreindo masa sospechoso den area di Piedra Plat, polis a cuminza busca e auto aki y a logra par’e dilanti di ex-Codemsa na Cumana. Polis tabata atendiendo cu e chauffeur pero e dama doño di e auto cu tabata sinta na banda a baha for di auto y a haci masha fastioso strobando trabao di polis y a detene e dama aki. E auto no tabata tin su papelnan na ordo y polis no a laga e chauffeur sigui core cu e auto.