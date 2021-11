For di Diamars e hobencita aki di 14 aña a bay for di cas y no a regresa, ultimo biaha cu a mir’e tabata diamars 2 di november. Su mayornan ta preocupa e tabata bisti cu un jacket preto di Adidas e ta 1,56m di estatura y e ta slank. Si wak e please avisa su mama na 7312007of polis na 107. Danki pa e ayudo! Afortunadamente a drenta informe di cu e mucha a regresa cas sano y salvo.

