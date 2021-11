Aruba Su Bucuti & Tara Beach Resort Ta Presente Na United Nations COP26 Cu Lidernan Global Pa Firma e Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism Propietario/CEO Ewald Biemans ta e prome firmante di Caribe

EAGLE BEACH, Aruba – November 4, 2021 – Bucuti & Tara Beach Resort ta anuncia awe cu e ta un firmante di e Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism na e UN Climate Change Conference (COP26). Propietario/CEO Ewald Biemans a wordo invita pa uni cu leadernan internacional incluyendo Zurab Pololikashvili, Secretary-General di e United Nations World Tourism Organization (UNWTO), pa firma e Declaracion na e evento di lansamento. Biemans ta e prome firmante den Caribe y tambe ta atendieno COP26 como un ganador di e Global UN 2020 Climate Action Award unda Nov. 9 e lo ta presentando e resort su plan pa surpasa Net Zero “excellening beyond Net Zero”.

Diseña pa e industria hotelero

E Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism ta uni turismo tras di ideologianan comun contra cambio medio ambiental, alinea e sector cu compromisonan global y ta catalisa solucionnan cooperativo contra e multitud di retonan cu tur compania y destinacion na mundo lo enfrenta. E Declaracion di Glasgow ta promove e aceleracion di accion medio ambiental den turismo cu compromisonan cu ta encera e reduccion di emisionnan den turismo cu por lo menos 50% den e proximo decada y alcansando Net Zero lo mas lihe posibel prome cu 2050.

Bira un firmante

Tur compania turistico na mundo cu ta inclui hotel, tours y mas, ta wordo anima pa bira un firmante. Como un miembro di e Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism, Bucuti & Tara ta compromete pa alinea su accionnan cu e ultimo recomendacionnan scientifico pa asina segura cu nan enfoke ta keda consistente cu un aumento di no mas di 1.5°C riba e nivelnan pre-industrial na 2100. Nan tambe a compromete nan mes na presenta y actualisa nan plannan di accion climatico den 12 luna, alinea nan plannan cu e 5 stapnan menciona den e Declaracion (Midi, Descarbonisa, Regenera, Colabora, Financia), reporta publicamente riba un basis anual y traha den un forma cooperativo unda nan ta comparti nan solucionnan y difundi informacion.

“E ta un honor pa representa Aruba y Caribe como un di e prome firmante di e Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism na e United Nations COP26,” Ewald Biemans, Propietario/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort ta conta. “E Declaracion di Glasglow ta duna nos orientacion y obhetivonan claro cu mi ta spera lo impulsa nos tur den Caribe pa uni hunto pa proteha nos bunita paraisonan cu lastimamente ta hopi vulnerabel y nos hendenan cu ta trahando duro pa un futuro mihor.”

Tocante e Declaracion di Glasgow

E Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism ta colecta e ultimo investigacionnan y experiencia miundial pa impulsa accion medio ambiental. Esaki por wordo haya riba e website di One Planet Sustainable Tourism Program, locual ta brinda recurso y apoyo pa por cumpli cu e actonan recomenda na entidadnan di turismo mundialmente.

Como ta menciona den e Declaracion: “Un transicion husto na Net Zero prome cu 2050 solamente lo ta posibel si e recuperacion di turismo ta accelera e adopcion di consumo y produccion sostenibel, y ta redefeni nos futuro exito door di no solamente considera valor economico pero tambe e regeneracion di nos medio ambiente, biodiversidad y comunidadnan.”

E necesidad di un enfoke mundialmente consistente a wordo stipula den e manifesto, specialmente despues di investigacion di UNWTO/ITF tocante emisionnan di CO2 cu a wordo presenta y publica na e UNFCC COP25 na December 2019. Esaki a mustra cu emisionnan relaciona cu transporte di turismo ta proyecta di subi cu 25% na 2030, locual ta contradictorio na locual kier wordo logra den e Declaracion.

Na 2020, e One Planet Vision a wordo adopta pa recuperacion responsabel di e sector di turismo cu e obhetivo pa recupera di e crisis di COVID-19 den un forma mas fuerte y sostenibel. Accion medio ambiental ta un elemento di e Vision cu ta exigi e siguimento y reportacion di emisionnan di CO2 cu ta resulta di turismo, promoviendo e introduccion di metanan scientifico, accelerando e descarbonisacion di operacionnan turistico y comprometiendo e sector di turismo den e eliminacion di CO2.