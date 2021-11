Ministerio di Enseñansa & Deporte ta presenta: OPORTUNIDAD PA UN BECA DEPORTIVO

ORANJESTAD: Den e plan di gobernacion 2021 – 2025 hopiatencion ta wordo duna na deporte. Un di e plannan cu lo bin cu ne ta un sistema unda lo involucra companianan como e brug pa nos hobennan cu tin e talento den deporte por hayaoportunidad pa haya un beca pa bay studia, nos enfoke ta pa Merca, paso Merca su combinacion di programanan di deportey educacion tin un standard hopi halto.

Edu Search 4 You ta un compania di Curaçao cu tin hopicontacto y a trabes di e compania hopi studiante a drentaMerca y haci un excelente papel. Edu Search 4 You lo ta naAruba pa brinda hobennan y mayornan informacion y splicacion amplio di e programa di beca y e trayectoria cu mester wordo cana pa ora cu bin ‘scout’ e deportistanan, nostambe ta bon prepara pa logra esaki. E deportenan cu Edu Search 4 You ta representa ta entre otro: futbol, baseball, landamento, basketball, volleyball, softball y tennis.

Edu Search 4 You lo ta proximo siman na Aruba unda cu Ministerio di Deporte ta organisando dos anochi di informacion completamente gratis pa studiantenan di 15 añabay ariba y nan mayornan.

E prome anochi di ‘Oportunidad pa un BECA Deportivo’ ta tuma luga riba diahuebs, 11 di november na Centro di BarioBrazil for di 7’or y mei di anochi te cu 9’or y mei di anochi.

Di dos anochi di informacion ta tuma lugar diabierna, 12 di november na EPI College Zaal for di 7’or te cu 9’or di anochi.

Oradornan ta pa e anochinan di informacion ta Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes y funadora di Edu search 4 You sra. Monique Isebia.

Pa por atende ‘Oportunidad pa un BECA Deportivo’ mesterregistra na IBISA scan e QR code cu ta hiba bo na e documento di regristracion of por e-mail na: ibisa.aruba@gmail.com,

Tambe por click e link riba e pagina di Facebook di IBISA ofMinister Endy Croes. Pa mas informacion por tuma contactocu IBISA na 582 4987 of Ministerio di Deporte na 528 4987.

Ministerio di Enseñansa y Deporte kier gradici Edu Search 4 You, IBISA pa nan cooperacion y tur esnan cu ta haci e proyecto aki posibel.