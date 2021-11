Durante reunion cu sindicatonan, Prome Minister a splica: KICO LO PASA SI ARUBA NO HAYA SOSTEN DI LIKIDES?

Durante e reunion na JFK Education Center entre Gobierno y sindicatonan diahuebs 4 di november pa comparti informaciontocante e situacion financiero di pais Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un splicacion di kico lo pasa siAruba no haya sosten di likides. “Si nos no haya sosten di likides, nos mester hala faha mara. Nos a cuminsa caba cerca e ministernan y den e aparato gubernamental”, Prome Minister e expresa.

Prome Minister a enfatisa cu no ta permiti di haci ningun gastomas, cu excepcion di gastonan real realmente urgente. Si Aruba no haya sosten di likides, lo mester para tambe e proyectonan di Loonsubsidie y FASE manera ya tawata e intencion pa haci. Corsou y St Maarten a stop loonsubsidiecaba y CAFT ta pone presion riba Aruba awor pa stop nan.Gabinete Wever-Croes ta evaluando e situacion y no ta tuma e decision final ainda. Y den esaki tambe, Gobierno kier scuchaopinion di sindicatonan.

“P’esey nos ta akinan. Nos ta considera boso lidernan den noscomunidad, y nos kier por delibera y ohala carga e decisionnan hunto”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister refiriendo na CAFT a enfatisa: “Aruba tin potencial, hasta CAFT ta reconoce esey. Aruba a cuminsarecupera hopi bon, miho cu otro paisnan den region, CAFT ta reconose esey tambe. Si tur cos bay segun expectativa, nos lo cera aña cu un recuperacion di nos turismo di entre 70 pa 73%. Pero e no ta 100% ainda”.

Prome Minister a indica cu ta apenas algun luna despues cu turismo yega na e nivel di 2019, e ora nos economia ta cuminsa yega na e nivel ey. Ta calcula cu esey lo ta den 2023. Y ta apenas despues, nos situacion financiero lo recupera. Ta calcula cu esey lo ta aki dos pa tres aña. “E ora numa nos por bisa, cu nos por bay bek na e nivel financiero, di entrada y gasto di Gobierno di prome cu pandemia”.

Premier di Aruba a expresa cu Gobierno no kier warda asinatanto pa cuminsa duna empleadonan di sector publico y semi publico, un recuperacion di e 12.6%. E problema principal ta cu e recorte di 12,6% di salario, tabata un condicion cu Hulanda a pone pa Aruba por haya sosten di likides. Y e condicionnan aki ainda ta riba mesa. Pa otro aña, 2022, ta calcula cu sigur dos kwartaal (deficit di 217 miyon den presupuesto 2022) nos mester di sosten di likides ainda, y pa haya esaki nos tin cu cumpli cu e condicionnan.

Pa loke ta e gastonan di personal, Prome Minister a duna di conoce, cu ta trahando tambe den cuadro di e Landspakket, pa yega na reduccion structural di gastonan di personal. Un di e condicionnan ta introduccion di un sistema di evaluacion y promocion, y DRH lo invita sindicatonan cu ta representatrahadonan di Gobierno, pronto pa haya boso input.

“Nos a haci nos calculacionnan y nos a pidi Hulanda permisopa – apesar cu nos mester di sosten di likides ainda pa algunluna den 2022 – permiti nos duna empleadonan publico den 2022 mita di loke a wordo corta, y den 2023 e otro mita. E motibo cu nos mester di permiso di Hulanda, ta pasobra CAFT ta di opinion cu den 2022 nos mester tin un balanced budget, pero nos no ta kere cu esey ta posibel ainda. Si Hulanda kedapara riba cu nos mester tin un balanced budget, e ora nos no por duna e mita di e recorte bek. Nos no a haya contesta di Hulanda ainda den esaki, y manera mi a bisa, nos ta na mesa cu nan”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Na final di e reunion fructifero cu sindicatonan, PromeMinister Evelyn Wever-Croes a expresa: “Aruba ta na un crusada importante y nos cada un ta para na e crusada aki. E decisionnan cu nos tuma awe, of cu nos no durf di tuma awe, lo tin impacto directo riba nos pais den e siguiente añanan. Riba HENTER nos pais. No riba sector di cuido so, of sector di enseñansa so, of sector publico so. Riba TUR sector. Aruba mester di nos tur, y p’esey mi kier invita boso pa yuda nospensa con pa tuma e miho decisionnan den bienestar di henternos pais”.