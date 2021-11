Alarma pa escape di gas na hospital

Posted in







Diaranzon anochi a drenta informe di un escape di gas na hospital, mesora a activa e plan di emergencia y a avisa tanto polis como bombero. Na yegada di polis y bombero a bin compronde for di equipo di accion di emergencia di hospital mes cu aki ta trata di cu haya holor di gas na e di 4 piso di e banda ya renoba di Hospital. Bomberonan a sigura cu tur cos ta bou di control. Hospital a laga sa cu na ningun momento a evacua pashent mirando cu a tuma accion di biaha y nan siguridad no tabata den peliger. Actualmente tin trabounan di construccion andando na Hospital y ta pensa cu esey lo por a ocasiona e holor di gas. Bomberonan a hasi e trabounan di control pa sigura cu no tin ningun lekkage. Hospital a sigura cu awo tur cos ta bou di control y e pashentnan y empleadonan ta safe. LO sigui di biaha un evaluacion di e sucedido y lo tuma accion si ta, y unda ta necesario.