Accion pa cobra hende cu debe boet

Ministerio Publico ta bastante satisfecho cu e promeresultadonan di e accion pa cobra boet habri. Mas of menos diezdia pasa Ministerio Publico a accelera e accion aki di cobra boetnan cu falta di paga. Esey dor di anuncia cu CEA lo bishitapersonanan cu debe boet entrante prome di November y hibanan pa sinta nan detencion preventivo den KIA. Anteriormentena juli 2021 a start cu para pasaheronan na airport cu tabatinboetnan cu falta di paga.

Un balente cantidad di persona cu tabata debe boet a cumpli cu e yamada di Ministerio Publico pa bin paga. Anto pesey cu Ministerio Publico a dicidi pa warda un tiki mas cu laga CEA sali pa cuminza ehecuta e boetnan habri. CEA lo start awor temedio November cu bishita hende na cas y transporta nan pa KIA, envez di e siman aki, manera anunica luna pasa.

Ministerio Publico ta haci un yamada urgente na personanan cudebe boet pa pasa paga. Bo persona por paga online via e cuentabancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer. Bo persona por swipe tambe na balie di Ministerio Publico. Areglonan di pago no ta posible mas pa personanan cu tin un condena irevocable pa infraccionnan di trafico.

Inhaalslag achterstallige boetes

Het Openbaar Ministerie kijkt met enige tevredenheid terug op de eerste resultaten van de inhaalactie van achterstallige boetes. Een dag of tien geleden werd de inhaalactie geïntensiveerd met de aankondiging dat de CEA personen met openstaande geldboetes per 1 november 2021 zullen ophalen en naar het KIA zullen vervoeren om hun vervangende hechtenis uit te zitten. Eerder was in juli 2021 aan de grens gestart met het staande houden van reizigers met openstaande boetes.

Een behoorlijk aantal personen met achterstallige boetes heeft ondertussen gehoor gegeven aan de oproeping van het OM omopenstaande geldboetes te komen betalen. Vandaar dat het OM heeft besloten om nog even te wachten met de executie van de achterstallige vonnissen. De CEA zal nu pas medio november beginnen om de mensen thuis te bezoeken en naar het KIA te brengen, in plaats van deze week, zoals in oktober jl. aangekondigd.

Het OM doet een dringende oproep aan personen die openstaande geldboetes hebben om die te komen te betalen. U kunt online betalen via het rekeningnummer 4000905 van de ArubaBank onder vermelding van het parketnummer. U kunt ook swipen bij de balie van het Openbaar Ministerie.Betalingsregelingen zijn niet langer mogelijk voor personen die voor verkeersovertredingen onherroepelijk zijn veroordeeld.