Mientras FASE ta den su fase final, GOBIERNO TIN UN OTRO PROYECTO ‘ARUBA KIER TRAHA’ PA YUDA ESNAN CU NO TIN TRABOU

Un di e preocupacionnan di CAFT ta FASE. Durante e comienso di e pandemia, Gobierno di Aruba a introduci FASE pa asina yuda esnan cu a perde trabou. CAFT durante subishita recien na Aruba, a papia cu algun hende cu segun nan nan ta haya FASE mientras nan ta traha haciendo e ora abusodi esaki. Den e caso aki, CAFT a menciona taxitanan entre otro. CAFT ta di opinion cu FASE meste wordo elimina.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu Gobierno di Aruba ta na haltura cu FASE ta den su fase final pa wordo elimina. CAFT a conseha pa haci esaki prome di November, pero Gobierno atrobe ta diferencia di opinion ribae punto aki. FASE ta drentando su fase final. Tur hende mesterbay traha bek. Gobierno di Aruba ta na haltura cu tin trabou, pasobra hopi comerciante ta keha tin trabou y nan no ta hayatrahado. Tambe Gobierno ta na haltura cu no ta facil pa tur hende haya trabou pa motibo cu ora di yena aplicacion no ta facil tampoco.

Teniendo cuenta cu FASE ta den su fase final, Gobierno a bin cu e proyecto ‘Aruba kier traha’ pa asina a traves di e proyectoaki yuda esnan cu ainda no a yega na un trabou, pronto nan haya un trabou. E proyecto ta encera entre otro cursonan y guia pa yuda tur ciudadano haya trabou. E proyecto aki ta bouencargo di Minister Rocco Tjon y Minister Glenbert Croes y proximamente e lo wordo presenta na comunidad.

“Mientras cu ta trahando riba difersificacion di nos economiacu mas desaroyo pa crea mas cupo di trabou, nos mester pa tur hende realisa cu FASE ta drentando su fase final. Ainda ta deliberando cu Hulanda riba e fecha exacto pero no ta dura mucho mas. Awor aki nos tin mester di apoyo di tur hende cu ta den FASE, di tur comerciante cu ta depende di loonsubsidie. Awo ta e momento pa realmente duna bek. Gobierno a yudatur e tempo aki. Pero Gobierno no por keda manteneartificialmente esnan cu a wordo hopi mal afecta pa motibo di Covid. Gobierno lo sigui yuda a traves di esnan cu kier traha y pa tur yega na un trabou mas pronto posibel”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.