Autoridad investigando un caso unda a haya un persona sin bida pero cu hopi golpi na curpa

Posted in

Diamars merdia a drenta informe di cu a haya un persona sin bida na su apartamento na Purun, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a drenta e apartamento y a haya e victima su curpa masculino biña pero cu yen di marcanan di golpi na su curpa, na yegada di e ambulans nan a nota cu e persona no ta duna señal di bida mas. Polis a sera e area pa e investigacionnan por tuma lugar. Ta trata aki di e homber D.V. di 39 aña . Recherche como tambe e investigadornan forensyco a presenta na e sitio pa investiga si aki por ta trata di un crimen of no.