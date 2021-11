Comentario: Asina nos polisnan ta funciona? Ta stroba prensa pa yega na e sitio y despues kier prensa coopera y pueblo yuda! Esaki NO POR!

Dialuna anochi nos medio a ricibi informe di cu illegalnan a bolbe drenta cu un boto na Santana di cacho, un di nos colaboradornan cu tabata den cercania a logra saca algun foto pero e tin otro compromiso pa cumpli. Un di nos reporteronan cu mester subi den oranan di madruga a ser lanta for di soño pa e pasa busca su cameraman cual tambe tabata na soño pa otro compromiso den oranan di madruga. Nan a Sali bay for Noord y Oranjestad ta te pariba na Colony. Ora nan a yega e entrada di Colony nan a ser para pa un patruya cu a bisa cu ningun hende mag di drenta ni sikiera prensa. Mirando cu ultimamente medionan di comunicacion ta yuda masha hopi pa pueblo haya e informacion y nan por activa nan mes pa asina yuda captura e illegalnan aki e biaha aki a stroba prensa y pueblo no a haya e informacionnan clave y nan no por a coopera. E equipo cu a bay Colony y no a ser permiti pa drenta a keda para haciendo yamadanan. A papia cu wachtcommandant De Cuba y a puntra pakiko no ta laga prensa drenta cual a responde referiendo na Vocero Policial. A yama e vocero pero e vocero a contesta cu un mensahe cu ta e “leiding” ta dicidi. Mientras tur e yamadanan ey tabata ser haci ya cu no a permiti prensa drenta por a mira alo menos 3 auto drenta y 4 auto sali sin a listra den nan baul of liftback. Pa mobilisa e eguipo y persona pa bay te pariba sin por a yega na e sitio ta un perdida di tempo y placa. Nada straño cu pueblo no a coopera pa motibo cu prensa a ser limita na duna informacion ya cu a priva nan di yega na e informacion.