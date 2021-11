Juez a dicta sentencianan pa e menazanan contra Minister-President

Huez den prome instancia a dicta siman pasa conforme exigencia di Fiscal y a impone un castigo di trabao di 30 ora riba dos sospechoso kendenan a menaza Minister-President. E sospechosonan A.B. y G. a haci e menazanan aki riba 29 di december 2020 riba Facebook relaciona cu un conferencia di prensa den cual Minister-President a anuncia medidanan nobo pa cu e situacion di Covid-19 cu tabata reina na e momento ey. Minister-President a haci denuncia di e menazanan aki.

Bedreigingen Minister-President

De rechter in eerste aanleg heeft vorige week conform de eis van de officier van justitie een werkstraf van 30 uur opgelegd aan twee verdachten vanwege bedreiging van de Minister-President. De verdachten A.B. en G. hadden die bedreigingen op 29 december 2020 geuit op Facebook naar aanleiding van een persconferentie waarbij de Minister-President nieuwe maatregelen aangekondigde in verband met Covid-19 situatie op dat moment. De Minister-President deed aangifte van deze bedreigingen.

De officier van justitie stelde tijdens de behandeling dat persoonlijke bedreigingen jegens de Minister-President zorgvuldig worden onderzocht. De Minister-President heeft in haar functie maatregelen aangekondigd in het belang van de volksgezondheid en in het belang van het land Aruba. Ruimte voor kritiek is aanwezig, maar dat is heel wat anders dan bedreigingen uiten jegens de Minister-President. Dergelijke uitlatingen vormen een ernstige inbreuk op de gevoelens van veiligheid van de Minister-President en haar omgeving. Om die reden worden dergelijke bedreigingen serieus opgevat.