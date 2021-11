PROME MINISTER TA ELABORA RIBA DIFERENTE AREA DI PREOCUPACION DI CAFT

Posted in

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialunamainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e areanan di preocupacion cu CAFT a indica den nan conferencia di prensa siman pasa.

Turismo y Economia:

Nos turismo ta bayendo bon y nos economia a cuminsa crece. Sinembarto, Prome Minister a enfatisa cu ainda Aruba no ta caminda cu e mester ta. Ni turismo mes a yega riba e nivel cu e tawata prome cu e pandemia. Si tur cos bay maneraGobierno ta premira, pa fin di aña nos turismo lo recupera na70 pa 75 porciento di e nivel cu e tawata ta prome cu Covid. Apesar cu e no ta 100 porciento, e ta bay bon compara cu otropaisnan, Prome Minister a duna di conoce.

Unda bes cu turismo yega 100 porciento manera e tawataprome cu Covid, cu ta proyecta pa otro aña, economia lo bay bek na e nivel cu e tawata pero lo dura mas pa finansas bay bek unda cu e tawata ta. Apesar cu turismo ta bayendo bon y economia a cuminsa lanta bek, keto bay Aruba ta den e problema sumamente dificil financieramente causa door di e pandemia.

Gasto di salud:

Gasto di salud ta un otro area cu tin problema. Den suconferencia di prensa, CAFT un biaha mas a trece dilanti e tema di 60 miyon floin. ​“Pa nos ta honesto, Gobiernotambe sa cu e gastonan di salud manera nan ta awo, no por continua”.

Prome Minister a duna di conoce cu si no bin cambio ribagastonan di salud, aki dos pa tres aña lo mester hisa primanany of baha e pakete. Mester tuma un decision pa no perde AZV completo cu lo haci hopi mas daño na henter nos comunidad. Gobierno ta trahando riba un plan di accion pa atende e casonan aki di salubridad riba termino cortico, terminomediano y termino largo.

Gastonan di personal di Gobierno:

Un otro area di preocupacion cu CAFT a menciona ta gastonan di personal di Gobierno cu nan a indica mester baha. Specificamente, CAFT a menciona ‘overtime’ cu ta demasiadohalto na Aruba compara cu otro paisnan. Tambe nan a menciona e ‘periodieke verhogingen’ cu empleadonan publicota haya automaticamente riba base periodico. Ambos ta temaman cu Gobierno ta trahando riba nan buscando e manerapa baha y mitiga nan. Nan no por sigui crece manera nan ta creciendo pasobra simplemente no por paga.

FASE:

CAFT a papia cu algun hende cu segun nan nan ta haya FASE mientras nan ta traha haciendo e ora abuso di esaki. Den e caso aki, CAFT a menciona taxitanan. Gobierno di Aruba ta na haltura cu FASE ta den su fase final pa wordo elimina y ta trahando riba un proyecto pa yuda ciudadanonan afecta hayaun trabou. Pronto e proyecto aki lo wordo presenta nacomunidad.

Loonsubsidie

Loonsubsidie ta un otro tema cu CAFT ta opina cu mester stop di biaha pasobra na 2020, comercio a cobra 59 miyon di mas na loonsubsidie. Esaki a wordo constata door di e controlnanpa 2020 mientras controlnan pa 2021 ta andando ainda. ​Loonsubsidie, subsidio di salario ta mantenecompanianan artificialmente na bida.

“Nos a scucha e recomendacionnan di CAFT. Nos a delibera y dialoga riba nan. Mientras tanto den fin di siman mi a tumacontacto cu cierto gremionan comercial pa haya sa nan promepensamento riba e desaroyonan aki. Mi ta aprecia nan cooperacion di semper pa duna nan punto di bista. Gobiernoenberdad ta kere cu loonsubsidie y FASE mester yega na un final pero sigur no asina abrupto manera CAFT a opina. Pero si nos no haya sosten di likides for di Hulanda, nos lo mesterpara e dos medidanan aki mas tempran”, Prome Minister a termina enfastisando.